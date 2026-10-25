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США запропонували запровадити режим тиші в районі тимчасово окупованих Олешок з 27 жовтня для здійснення гуманітарних заходів, заявив Володимир Зеленський. Перемир'я має тривати кілька днів для розблокування цивільного населення та проведення розмінування шляхів, але рф буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там.

«Американська сторона запропонувала режим тиші в районі Олешок з 27 жовтня. Тому що це не може бути один день. Це буде кілька днів. Туди повинні приїхати гуманітарні місії: американці, ми, «рускіє». «Рускіє» повинні розмінувати дороги, ми повинні це побачити і там попрацювати над усім цим», — зазначив Президент України. За його словами, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Служба безпеки України та військові вже отримали відповідні завдання щодо реалізації цього процесу.

Водночас главою держави відзначено високий ризик дій з боку росії, яка намагатиметься спрямувати цивільне населення на свою територію. «Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там. Вони ж не підуть на те, щоб просто відпустити людей. І частина людей тим чи іншим форматом буде евакуйована в Україну – у ту частину, яку ми контролюємо. Головне – розблокувати людей, щоб вони жили», — наголосив Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

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