Росіяни 819 разів обстріляли Запорізьку область за добу: шестеро поранених

0:00 / 0:00

Упродовж доби окупанти завдали 819 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Шестеро людей, зокрема одна дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Запорізький район.

За його словами, війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Кушугуму, Кущовому, Бабурці, Одарівці, Нижній Хортиці, Жовтій Кручі, Таврійському, Любимівці, Новорозівці, Веселянці, Омельнику, Гуляйпільському, Рівному, Вільнянці, Василівському, Васинівці.

601 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Запасне, Григорівське, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір'я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Тернувате.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новоандріївці, Малій Токмачці, Широкому, Єгорівці.

188 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Новопавлівці, Чарівному, Білогір'ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Косівцевому.

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Джерело: співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Телеграмі.

2 980 осіб – за минулу добу. Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема

Читай нас у