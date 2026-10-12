Росіяни атакували газовидобувний об’єкт на Харківщині

У ніч проти 12 жовтня російські війська атакували газовидобувний об’єкт Групи «Нафтогаз» у Харківській області. Удар реактивного дрона спричинив пожежу та пошкодив частину обладнання. Працівники під час атаки перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Росія вночі атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи «Нафтогаз» на Харківщині. За його словами, російські війська застосували реактивний дрон. Унаслідок удару на виробничому об’єкті виникла пожежа, а частина обладнання зазнала пошкоджень. «Вночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи “Нафтогаз” на Харківщині. Внаслідок удару реактивного дрона по виробничому об’єкту виникла пожежа. Пошкоджена частина обладнання», — написав Федоренко.

Працівники не постраждали

Під час атаки співробітники підприємства перебували в укритті. За повідомленням керівника компанії, ніхто з них не постраждав. Наразі на об’єкті тривають невідкладні роботи з ліквідації наслідків удару. Фахівці працюють над усуненням пошкоджень і наслідків пожежі.

Російські війська продовжують атакувати енергетичну та газову інфраструктуру України. Такі удари створюють ризики для роботи підприємств, які забезпечують видобуток енергоресурсів. Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко у Facebook.

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