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У неділю, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області, унаслідок чого одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень.

За оперативними даними обласної влади, один із постраждалих перебуває у важкому стані, медики надають пораненим усю необхідну допомогу. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

Очільник області наголосив, що в момент удару в приміщенні перебували звичайні покупці, які прийшли по продукти, а ворог продовжує цілеспрямовано тероризувати мирне населення та знищувати цивільні об’єкти.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація.

У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох людей, а постраждалих — до чотирьох.

За тиждень, що завершився 22 листопада, Росія випустила по Україні близько 2700 безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів. Під російськими ударами опинилися 20 регіонів країни.

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