Росіяни вдарили по 28 підстанціях та інших енергооб’єктах України — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час чергової хвилі російських атак під удар потрапили 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетичної інфраструктури.

«Провів селектор по ситуації в областях України після чергової хвилі російських атак. Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній», - розповів Зеленський.

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Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

В Україні 17 жовтня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла.

Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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