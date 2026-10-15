Росіянин зізнався у вбивстві п’ятьох бійців ЗСУ та рибалки

Офіс генерального прокурора оприлюднив відео допиту російського військового, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох бійців 72-ї бригади ЗСУ та 60-річного рибалки на Харківщині. На записі чоловік розповідає, як стріляв у людей і що робив після вбивств. За даними слідства, перед цим він утік із російських позицій зі зброєю.

Російський військовий, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох українських захисників і цивільного чоловіка на Харківщині, розповів про обставини злочинів під час допиту. За версією слідства, підозрюваний убив п’ятьох військовослужбовців 72-ї бригади ЗСУ та 60-річного рибалку. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій. Відомості про вбивство українських військових раніше з’явилися в повідомленнях із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваний — 36-річний громадянин Росії Леонід Рижиков із Санкт-Петербурга. За інформацією Служби безпеки України, він служив у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Його позивний — Юла. Як повідомили в СБУ, наприкінці липня 2026 року Рижикова мобілізували до російської армії. До цього він відбував восьмирічне ув’язнення за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та крадіжку.

Після мобілізації росіянина направили на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області. За даними слідства, 5–6 жовтня поблизу села Стариця він потрапив під обстріл українських військових. Після цього залишив свою позицію та втік, забравши автомат АК-74.

Як росіянин убив рибалку

Під час допиту Рижиков розповів, що 13 жовтня побачив чоловіка, який рибалив біля водойми. Спочатку між ними була відстань приблизно 20 метрів, але згодом російський військовий підійшов ближче. За словами підозрюваного, він побоювався, що рибалка може повідомити про його місцеперебування українським військовим. Через це вирішив убити чоловіка. «Я злякався, що він мене зараз здасть, і все, я його вбив», — сказав Рижиков на відео допиту.

Він стверджує, що дістав автомат і вистрілив у рибалку з відстані приблизно трьох метрів. Після пострілу чоловік упав біля води. Далі, за словами підозрюваного, він зіштовхнув тіло у водойму. Цей епізод є частиною розслідування вбивства цивільного жителя.

Окупант розповів про вбивство п’ятьох військових

Під час допиту Рижиков також описав події, які, за версією слідства, передували вбивству українських військовослужбовців. Після вбивства рибалки він зайшов до будинку, де перебували українські бійці. Росіянин розповів, що почув, як один із чоловіків вибіг із будівлі. Приблизно через п’ять-десять хвилин той повернувся.

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Тоді, за словами підозрюваного, він відкрив вогонь. Після цього помітив у будинку ще трьох військових і також застрелив їх. «Я озирнувся назад, там ще троє військових, я їх убив», — заявив Рижиков. Отже, у цій частині розповіді він описує вбивство чотирьох українських військовослужбовців. Обставини загибелі п’ятого бійця мають значення для повного відновлення перебігу подій і встановлюються слідством.

Після стрілянини росіянин, за його словами, забрав кілька речей і залишив будинок. Згодом один із військовослужбовців наказав йому зупинитися. Однак підозрюваний відкрив вогонь і втік. Рижиков також розповів, що бачив у будинку зброю, бронежилети та інше військове спорядження. Після вбивств він продовжив рух у напрямку Харкова.

Що відомо про розслідування

Офіс генерального прокурора оприлюднив відео, на якому підозрюваний викладає власну версію подій. Його свідчення є частиною матеріалів справи, однак остаточні висновки щодо обставин і відповідальності має встановити слідство та суд. Правоохоронці мають з’ясувати послідовність подій, обставини загибелі кожного з п’ятьох військових і цивільного чоловіка, а також перевірити всі свідчення підозрюваного.

Убивства військовополонених за умови, що загиблі перебували під владою противника та були виведені з бою, а також умисні напади на цивільних можуть становити воєнні злочини. Остаточна правова кваліфікація залежить від встановлених обставин кожного епізоду. СБУ та прокуратура продовжують документувати події й збирати докази. Опублікований запис допиту дає змогу ознайомитися з розповіддю підозрюваного, але сам по собі не замінює повного розслідування. Відео опублікував Офіс генерального прокурора.

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