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Громадянина Росії засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою та створення пропагандистського медіахолдингу на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними прокуратури, у липні 2022 року чоловік разом із представниками окупаційної адміністрації заснував організацію «ЗаМедиа». До медіахолдингу увійшли телеканал «ЗаТВ», радіостанція «ЗаРадио» та газета «Запорожская правда».

Обійнявши посаду генерального директора, засуджений організовував роботу медіаресурсів, забезпечував їх фінансуванням і технічними засобами. Також він особисто створював пропагандистські матеріали та записував інтерв’ю з представниками окупаційної влади.

За час роботи телеканалу підготували та поширили понад 600 відеосюжетів на телебаченні й інтернет-платформах.

Чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності за попередньою змовою групою осіб. Окрім ув’язнення та конфіскації майна, йому заборонили протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Запорізькій області.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура.

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