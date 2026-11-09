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Росія повертається на світову спортивну арену. Москва послідовно протискає свої інтереси через юридичні механізми, вплив у спортивних федераціях та прогалини в їхніх регламентах.



Натомість Україна, попри численні дипломатичні заяви та політичні протести, досі не сформувала системної правової протидії російській політиці у спорті.

Як сталося, що міжнародні спортивні організації дедалі частіше відкривають двері росіянам? Чому російський диктатор Путін особисто зацікавлений у руйнуванні спортивної ізоляції РФ? Та чому юридичні позови ефективніші за політичні заклики?

Про це в інтерв'ю UA.News розповів Олександр Ларін — голова ГО «Спортивний контекст», колишній генеральний секретар Федерації баскетболу України та заступник міністра спорту у 2010 році. Далі — пряма мова Ларіна.

Вже у 2022-23 роках було зрозуміло: росіяни не змиряться з відстороненням від міжнародного спорту



Я досліджував це питання ще у 2022–2023 роках. Уже тоді було зрозуміло: росіяни не змиряться з відстороненням від міжнародного спорту й намагатимуться повернутися.

Вони обрали два паралельні шляхи. Перший — використання власного впливу всередині міжнародних спортивних організацій, де мали давні зв'язки та можливості домовлятися. Другий — юридичний. І саме він, на мою думку, став основою їхнього повернення.

Росіяни почали здалеку. Вони ініціювали розгляд питання на рівні Організації Об'єднаних Націй, використовуючи механізми, пов'язані із захистом від дискримінації. Намагалися представити відсторонення своїх спортсменів як дискримінацію за громадянством. Зрештою, ця тема потрапила у доповідь відповідних структур ООН.

У 2022 році, після початку повномасштабної російської агресії, світ був у шоковому стані від того, що відбувалося. Більшість міжнародних спортивних організацій вирішили відсторонити росіян.

Однак із часом питання стало не таке гаряче. Саме тоді почали працювати юридичні механізми, які росіяни заздалегідь підготували.

Згодом почали надходити листи до міжнародних спортивних організацій. Нам достеменно відомо щонайменше про один такий лист, адресований Міжнародному олімпійському комітету. У ньому йшлося про неприпустимість відсторонення спортсменів виключно за паспортом. Це стало відправною точкою подальших процесів.

Кожна міжнародна федерація має власні правила та особливості. Але загальний принцип був однаковий: росіяни крок за кроком використовували юридичні процедури, підкріплюючи їх своїм впливом за лаштунками на конкретних спортивних бюрократів та організації.

Історично Росія мала дуже сильні позиції в міжнародному спортивному управлінні. Декого з її представників після початку агресії відсторонили, але згодом вони почали повертатися.

Навіть під час повномасштабної війни деякі міжнародні спортивні організації на своїх звітно-виборчих конференціях переобирали російських представників. Декого залишали на посадах, когось замінювали іншими представниками Росії. Сьогодні росіяни присутні майже в усіх міжнародних спортивних федераціях і зберігають можливості впливати на їхню діяльність.

Саме так цей процес розпочався. І зараз він лише набирає обертів.



Повернення Олімпійського комітету Росії: як спрацювала юридична схема



Найбільш показовим квазіюридичним кейсом я вважаю повернення Олімпійського комітету Росії до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Нагадаю, що Олімпійський комітет Росії був відсторонений через порушення Олімпійської хартії — основоположного документа міжнародного олімпійського руху.

Причиною стало те, що російський комітет поширив свою діяльність на тимчасово окуповані українські території. Він включив до свого складу спортивні осередки з територій, які відповідно до міжнародного права та резолюцій ООН належать Україні. Це було однією з головних підстав для їх відсторонення.

Що росіяни зробили потім?

Вони змінили структуру членства свого олімпійського комітету. З реєстру прибрали всі територіальні осередки, залишивши лише спортивні асоціації та федерації. Таким чином, у документах зникли представництва Криму, Херсонської та Запорізької областей. Після цього оновлені документи подали до Міжнародного олімпійського комітету. І це стало формальною підставою для повернення. Наскільки я можу судити, ніхто в МОК не пішов далі формальної перевірки реєстру.

Ніхто не запитував: а російські спортивні федерації продовжують працювати на тимчасово окупованих українських територіях? Але такого запитання, очевидно, не поставили. У реєстрі немає окупованих територій — тому формально проблему усунули.

Насправді ж десятки спортивних федерацій, які залишаються колективними членами Олімпійського комітету Росії, працюють на територіях, що належать до спортивної юрисдикції України.

Я не можу стверджувати, що так працюють абсолютно всі федерації, але йдеться про десятки організацій.

Отже, формальну зміну документів прийняли, не перевіривши реальну діяльність цих структур.

І тепер ми маємо ситуацію, коли Олімпійський комітет Росії повертається до міжнародного олімпійського руху завдяки суто формальному рішенню.



Міжнародні федерації, які досі стримують повернення росіян



Зараз я не готовий назвати точні цифри щодо динаміки повернення російських спортсменів і функціонерів. Але можу сказати, що цей процес дуже активний.

Простіше назвати федерації, які не повернули росіян та зберігають санкції, запроваджені у 2022 році. Серед організацій, які не відновили для росіян усіх попередніх прав, можна назвати Міжнародну федерацію тенісу та Федерацію легкої атлетики.

Якщо не помиляюся, набуло сили судове рішення у Федерації шахів. Насправді це одиничні випадки, де росіян не повертають. Динаміка дуже негативна.



Чому Кремль не шкодує ресурсів на великий спорт



Ще на початку 2000-х років Володимир Путін визначив спорт як один із найефективніших інструментів так званої м'якої сили та дипломатії. Звісно, у випадку Росії поняття «м'яка сила» не зовсім відповідає реальності, але так воно є.

Для Кремля міжнародний спорт завжди був важливим майданчиком для пропаганди російських досягнень, забезпечення присутності державної символіки у світі. Вони продовжують йти цим шляхом.

Недостатньо лише політичних заяв



Потрібно розуміти, як працює держава і як функціонує міжнародний спорт. Держава працює через дипломатичні методи, політичні заяви, переговори, міжнародні угоди.

Натомість у світовому спорті діє принцип так званої автономії спорту. Він поширюється на міжнародні федерації, національні спортивні федерації та національні олімпійські комітети. Ця автономія дозволяє спортивним організаціям працювати за власними статутами, регламентами та процедурами.

Саме тут виникає принципова проблема. Україна може зробити заяву, навіть дуже гучну та обґрунтовану. Але для міжнародної спортивної федерації — це політична заява. Федерація може відповісти на неї, а може проігнорувати. Навіть якщо відповідь буде, вона також буде політичною.

Міжнародні федерації живуть за власними процедурами. Це не означає, що вони можуть робити все, що завгодно. Навпаки, їхня діяльність регламентована статутами, правилами та іншими внутрішніми документами. І саме з цими документами потрібно працювати.

Міжнародні спортивні федерації насамперед взаємодіють із національними федераціями, а МОК — із національними олімпійськими комітетами. Тому Україна має використовувати саме цей механізм. Ми пропонували такий підхід, але не отримали належної підтримки.

Його суть полягає в тому, щоб передавати міжнародним федераціям належним чином оформлені й задокументовані факти порушень із боку російських спортивних організацій. При цьому необхідно не просто повідомляти про порушення, а посилатися на конкретні положення статуту відповідної міжнародної федерації. Тоді постає юридичне питання: чи відповідають дії росіян нормам, статуту і принципам діяльності самої міжнародної федерації?

І міжнародна федерація має дати цьому правову оцінку, пояснити, як вона трактує це питання. Саме від її відповіді залежатимуть наші подальші кроки.



Україні потрібна системна юридична стратегія



Іншого ефективного шляху немає. Коли ми звертаємося до міжнародних спортивних організацій лише з політичними закликами не допускати росіян до змагань, то отримуємо політичну відповідь.

Іноді вона може нас задовольнити. Але загальна динаміка свідчить, що цього недостатньо: росіяни поступово повертаються.

Юридичний підхід працює інакше. Ми ставимо перед міжнародною федерацією конкретне запитання: як вона ставиться до порушення її статуту, якщо воно доведене? Федерація має розглянути матеріали й ухвалити рішення. Якщо ця реакція відповідає нашим очікуванням, ми досягаємо мети. Якщо відповідь негативна, вона все одно має юридичне значення. Адже створює опори для того, щоб ми рухалися далі, зокрема, оскаржували цю відповідь.

А політичний запит і політична відповідь — це все. Після цього ми можемо розповідати, що вони погані, що міжнародна організація не розуміє ситуації або розуміє контекст війни. А правовий шлях дає підґрунтя для наступного кроку.



Участь влади у міжнародних юридичних процесах



Мені достеменно відомий один випадок, коли Національний олімпійський комітет України подав скаргу до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні на рішення МОК. Я бачив відповідне повідомлення. У ньому також згадувалося про долучення міністерства. Але ми не мали доступу до документів цієї справи, тому можемо говорити лише про інформацію з офіційного повідомлення. Це єдиний відомий мені приклад такого процесу. Немає скоординованих дій у цьому напрямку.

Водночас це щоденна рутинна робота, яка може дати кінцевий результат, якого ми прагнемо. А може забезпечити проміжне рішення, яке стане підставою для наступних правових кроків.

Крім того, будь-яка офіційна відповідь міжнародної федерації створює основу для політичних заяв. Адже є велика різниця між звичайним закликом і заявою, яка ґрунтується на задокументованому порушенні статуту міжнародної організації.

Звичайно, ніхто не може гарантувати результат юридичного процесу, крім одного — на виході ми отримуємо рішення, з яким можна працювати далі.

Натомість після відмови на політичний заклик нам залишається лише робити нові політичні заяви. Це неефективно. Міжнародна спортивна система працює не з політичними гаслами, а з власними правовими нормами.

Навіть якщо сьогодні звернутися до Спортивного арбітражного суду, необхідно мати до чого апелювати. Якщо ми приходимо лише з відповіддю на політичний заклик, то CAS із цим не працює. А якщо маємо конкретне рішення, ухвалене в межах установленої процедури, тоді з'являється предмет для правової дискусії.



Координаційний штаб «Спортивного контексту»: як він працює



Наша громадська організація «Спортивний контекст» не є численною, адже ми об'єднуємо насамперед експертів. Ми пропонуємо конкретний алгоритм рішень і чітко розуміємо, у якій послідовності необхідно діяти: як шукати факти порушень, їх документувати, юридично оформлювати для подальшого використання в міжнародних спортивних інституціях.

У нас уже є конкретний приклад такої роботи — справа, пов'язана з міжнародною федерацією гімнастики. Олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стела Захарова подала повідомлення до Gymnastics Ethics Foundation — органу, який займається етичними та дисциплінарними питаннями в системі World Gymnastics. Ми зібрали та оформили доказову базу щодо дій російських гімнастичних структур на тимчасово окупованих територіях України.

Це не політичне обвинувачення — це запит, на який організація має відповісти. Ми звертаємося із запитом: як наведені факти корелюють зі статутом Міжнародної федерації гімнастики?

Документи прийняли до розгляду. Зараз процес перейшов до наступної стадії: матеріали передали до іншої компетентної інстанції. Отже, процес рухається. Цей кейс вже працює.

Ми поки не знаємо, яким буде остаточний результат. Але розуміємо, що будь-яке рішення дозволить визначити подальші юридичні кроки.

Крім того, до нас звернулися представники ще кількох федерацій. Ми в процесі обговорення можливої співпраці. Поки відповідні процеси офіційно не розпочалися, називати ці федерації не будемо.



Реєстр доказів і реакція українських федерацій



Ми вже формуємо Реєстр доказів, справ, рішень і проваджень.Наприклад, якщо я правильно пам'ятаю, до звернення Стели Захарової додали близько 30 документів, які підтверджують відповідні порушення.

Тут є ще один важливий момент. Міжнародна федерація гімнастики об'єднує сім спортивних дисциплін. Три з яких — олімпійські.

Ми пропонували доєднатися до цього шляху Українській федерації гімнастики, але отримали відмову. Нам пояснили, що федерація вже бере участь у якомусь процесі.

Водночас жодної конкретної інформації про цей процес ми не маємо.

Ми намагалися чітко пояснити, що долучення до ініціативи Стели Захарової жодним чином не перешкоджає іншим юридичним діям федерації. Навпаки, якщо такий процес справді триває, вони могли б посилювати один одного. Але ми отримали відмову.

Західні спортивні експерти шоковані тим, що відбувається



Ми лише починаємо вибудовувати ці міжнародні професійні контакти. Певні зв'язки вже є, але поки що я не назвав би їх системними. Ми лише рухаємося до цього. Тому зараз не хотів би називати конкретних імен.

Але я точно знаю, що вони в шоці від того, що це відбувається — як росіяни повертаються у міжнародний спорт. І вони дуже здивовані моделлю, за якою діє Україна. Ми переважно реагуємо на події, які вже сталися, замість того, щоб працювати на випередження. І це велика проблема.

Урок справи Ольги Харлан: чому потрібно знати регламенти



Ще на початку 2023 року ми пропонували змінити підхід до роботи в міжнародному спорті.

Особливо показовою стала ситуація з тиском на фехтувальницю Ольгу Харлан. Тоді один із наших експертів, юрист Тарас Самборський, наголошував: вся діяльність міжнародних спортивних федерацій ґрунтується на статутах і регламентах. Щоб уникати негативних ситуацій, потрібно заздалегідь вивчати ці правила та упереджувати такі наслідки.

Пригадайте випадок, коли Ольгу Харлан дискваліфікували після того, як вона відмовилася потиснути руку російській суперниці. Але був важливий нюанс, який, на мою думку, українські медіа недостатньо пояснили. Жест Харлан, коли вона торкнулася шпагами замість рукостискання, не був просто демонстрацією негативного ставлення.

Під час пандемії COVID-19 у фехтуванні існувала практика, коли спортсмени уникали рукостискань і натомість торкалися зброєю. Тобто цей жест мав цілком конкретне походження у спортивній практиці. Але навколо цього виникла величезна кількість дискусій.

Люди навіть не розуміли, що це означає. У цьому проблема.

Насамперед потрібно розуміти юридичні межі кожної ситуації. Певний вчинок може виглядати дуже патріотично, викликати підтримку суспільства, але водночас призвести до покарання українського спортсмена. Не можна вдаватися до дій, які заздалегідь не продумані як сценарії та відповідні регламентам.

Звичайно, спортсмен може свідомо піти на порушення правил, розуміючи, що його можуть дискваліфікувати. Такий вибір теж можливий. Але він має бути усвідомленим. Наслідки треба розуміти до того, як вони будуть зроблені.

Адже в основі діяльності міжнародних федерацій лежать власні статути, норми і регламенти.



Спортивна бюрократія важливіша за гучні заяви



Ми неодноразово стикалися із ситуаціями, коли навіть українські політичні діячі на міжнародних майданчиках діяли певним чином, пояснюючи це тим, що виступають проти війни.

На запитання, чи направили вони офіційний лист, вони відповідали, що не час займатися бюрократією.

Але це хибний підхід. Кожна спортивна федерація створена для того, щоб були правила і регламенти.

Саме від якості роботи спортивних бюрократів залежать підготовка спортсменів, їхня участь у змаганнях, діяльність тренерів та інших учасників спортивного процесу. Фактично, головний результат роботи спортивного бюрократа — це документ. Від того, наскільки своєчасно, якісно та юридично грамотно його підготовлено, наскільки цей документ вагомий, залежить життя тих, хто існує у полі впливу федерації або спорту взагалі. А в Україні ми часто бачимо, як цю роботу підмінюють гаслами.

Ці гасла можуть бути абсолютно правильними. Я не заперечую, що вони потрібні. Але паралельно з публічними заявами має відбуватися щоденна правова робота. Без цього результату не буде.



Чи можуть змінитися правила міжнародного спорту



Питання просте: ми передаємо міжнародній спортивній федерації пакет документів, які підтверджують порушення з боку відповідної російської федерації.

Після цього міжнародна організація має ухвалити рішення. Вона може визнати порушення та застосувати санкції проти РФ. А може відмовитися це робити.

Але в будь-якому разі існує чітка система координат, визначена статутом цієї організації. І тоді постає буквально чорно-біла картина.

Якщо відповідно до правил федерація повинна застосувати санкції, але не робить цього, виникає цілком закономірне запитання: чому? Тоді розглядаємо, хто конкретно виносив це рішення — це ж конкретні люди з прізвищами, а не абстрактна субстанція.

Якщо порушення доведене, але на нього не реагують, з'являється можливість вимагати пояснень від конкретних посадовців.

Міжнародна федерація теоретично може навіть змінити свої правила. Але тоді виникне інше запитання: чому ці зміни відбуваються в інтересах однієї конкретної країни? І як вони впливають на відповідний вид спорту загалом?

Такі самі питання можна ставити й перед Міжнародним олімпійським комітетом.

В основі всього має бути правовий ланцюг: факти, докази, відповідні норми та офіційне рішення. Лише після цього можна визначати подальшу стратегію. Саме такий підхід ми пропонуємо. І саме за ним працюємо.



Російські гроші у світовому спорті: чи може юридичний підхід протистояти впливу Кремля



Якщо міжнародні спортивні організації змінюють правила, ці зміни мають бути зафіксовані документально. А отже, вони стають очевидні всім. Це важливо, оскільки дозволяє оцінювати рішення та ставити запитання щодо їхніх підстав.

Що стосується російських грошей у міжнародному спорті, то тут можна говорити про два основні шляхи їхнього руху.

Перший — офіційне спонсорство. Це відкритий і формально законний механізм фінансування спортивних організацій. Але в кожному конкретному випадку потрібно перевіряти, чи дозволяє перелік санкцій співпрацювати з відповідною російською компанією або структурою.

Наприклад, якщо «Газпром» вирішить фінансувати певну міжнародну спортивну організацію, виникне юридичне питання: чи має вона право приймати такі кошти? Відповідь залежатиме від санкційних обмежень та правового статусу учасників відповідної угоди.

Я не є фахівцем із санкційного права, тому не хотів би робити категоричних висновків без аналізу конкретних обставин.

Другий шлях — гроші, які можуть рухатися за лаштунками. Цих фінансових потоків ми не бачимо. Але це вже питання до фахівців, які займаються викриттям таких процесів. Іноді інформація про них стає публічною через скандали або розслідування. Але це кримінальна історія, яку треба досліджувати фахівцям. Я переконаний, що такі фінансові процеси існують. Але без доказів ми не можемо стверджувати.

Тому я знову повертаюся до головного принципу: потрібно працювати з фактами, документами та юридичними процедурами. Саме це дає Україні можливість протидіяти російському впливу в міжнародному спорті навіть за умов нерівності фінансових і політичних ресурсів.

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