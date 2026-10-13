Російські нацисти тричі вдарили по людям у пункті набору води в Краматорську

0:00 / 0:00

Російська армія протягом дня 13 жовтня 2026 року завдала трьох послідовних ударів по території Краматорська Донецької області, поціливши у пункт набору питної води для населення.

За інформацією Краматорської міської ради, об'єкт цивільної інфраструктури, облаштований благодійними організаціями, зазнав прицільного обстрілу, коли там перебували місцеві жителі. Унаслідок ворожих ударів поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних осіб — дві жінки та чоловік. За даними медиків, обидві жінки перебувають у тяжкому стані, їм надається екстрена медична допомога.

У Краматорській міській раді наголосили, що російські військові постійно атакують місця, де мирні жителі намагаються отримати необхідне для життя.

Джерело: Краматорська міська рада.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Читай нас у