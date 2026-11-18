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Унаслідок російських атак станом на ранок 18 листопада нові відключення електроенергії зафіксували у восьми областях України. Без світла залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

«Внаслідок ворожих ударів на ранок зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях», — йдеться у повідомленні відомства.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Телеграмі.

У вівторок, 18 листопада 2026 року, у частині регіонів України цілодобово діятимуть обмеження електропостачання обсягом від 1 до 3 черг.

Дніпро повністю знеструмлено після ворожої атаки на енергетичні об'єкти регіону.

Російські дрони знеструмили 33 населені пункти на Миколаївщині, пошкоджено будинки.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення у восьми областях.

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