Російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини

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Протягом дня російські війська здійснили понад 50 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області, застосувавши безпілотники, артилерію та ракети.

Унаслідок ворожих ударів у Дніпрі зазнала пошкоджень інфраструктура, а в Павлограді понівечено будівлю, яка не експлуатувалася. На Нікопольщині під обстріли потрапили Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади, де пошкоджень зазнали приватний будинок, підприємство, об'єкти інфраструктури й автомобіль. У Криворізькому районі внаслідок удару по Зеленодольській громаді пошкоджено приватну оселю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Російські війська 21 жовтня завдали удару по Дніпру, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про наслідки атаки наразі не наведено.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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