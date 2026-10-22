Російський авіаудар пошкодив будівлю Червоного Хреста у Херсоні

0:00 / 0:00

Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили в організації.

У будівлі вибито вікна та двері, а також пошкоджено стелю, меблі й оргтехніку. На момент обстрілу працівники та волонтери в офісі були відсутні, тому ніхто з команди не постраждав.

В УЧХ засудили порушення норм міжнародного гуманітарного права та наголосили, що продовжують виконувати гуманітарну місію в місті.

Джерело: Український Червоний Хрест.

У Харкові вдень 22 жовтня внаслідок російського удару безпілотником по пасажирському електропоїзду виникла пожежа. Займання сталося в головному вагоні.

Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги.

Читай нас у