Російський обстріл пошкодив виробництво бренду Harvest clothing

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Російський обстріл в ніч проти 19 жовтня пошкодив виробничі потужності українського бренду одягу та аксесуарів Harvest clothing. Під час атаки співробітники компанії перебували в укриттях, тому серед персоналу ніхто не постраждав.

З міркувань безпеки підприємство утримується від оприлюднення фотоматеріалів та деталей щодо точного місця і часу влучання. Наразі команда працює над відновленням виробничих процесів і запевняє, що виконання та доставка всіх клієнтських замовлень відбуватимуться у штатному режимі та у звичні терміни.

Джерело: Офіційна заява Harvest clothing у Facebook.

Під час нічної балістичної атаки на столицю в ніч проти 19 жовтня російські війська пошкодили будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Торговельний центр Cosmo Multimall у Києві зазнав масштабних руйнувань унаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня. На оприлюднених кадрах об’єкт виглядає зруйнованим.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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