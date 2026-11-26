26 листопада унаслідок російського удару загинули четверо співробітників відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Запорізькій області.

У момент атаки правоохоронці разом перебували на службі та виконували професійні обов'язки. Троє поліцейських загинули на місці, а медики понад добу боролися за життя їхнього керівника. Однак наступного дня він помер від отриманих травм.

Загиблих об'єднувала спільна справа — розслідування найтяжчих злочинів, пошук справедливості та допомога людям.

Що відомо про загиблих поліцейських

- Руслан Сіроух, підполковник поліції, — 40 років. Понад 23 роки присвятив службі у правоохоронних органах. Був керівником підрозділу та користувався повагою колег. У нього залишилися дружина, двоє синів і мати.

- Катерина Рєзнікова, майор поліції, — 36 років. Протягом 19 років займалася розслідуванням складних кримінальних справ. У загиблої залишилися семирічна донька, чоловік, батьки та сестра.

- Оксана Рисей, капітан поліції, — 32 роки. Понад 13 років служила українському народові, обіймала посаду старшого слідчого в особливо важливих справах і навчалася в магістратурі. У неї залишилися дев'ятирічний син, батьки та старша сестра.

- Євген Смиков, капітан поліції, — 38 років. Віддав правоохоронній службі 12 років життя. Окрім роботи, захоплювався музикою. У загиблого залишилися 12-річний син, батьки та брат.

За словами Артема Киська, лише протягом цього місяця поліція втратила десятьох співробітників. Він наголосив, що російські війська атакують правоохоронців не лише поблизу лінії бойового зіткнення, адже межа безпеки між фронтом і тилом фактично зникла.

«Окупанти цинічно вбивають наших колег. Тільки за цей місяць ми втратили десятьох побратимів і посестер. Не на лінії бойового зіткнення! Сьогодні межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася, кожен поліцейський працює в умовах ризику, захищаючи, рятуючи, боронячи наш народ, — часом ціною власного життя», — зазначив генерал поліції третього рангу.