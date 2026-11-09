Російського окупанта судитимуть за розстріл полоненого українського командира

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До суду скерували обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця з позивним «Тай», якого обвинувачують у воєнному злочині, що призвів до загибелі людини.

За даними слідства, 10 жовтня 2025 року під час спроби захопити село Шахове на Донеччині окупанти взяли в полон двох українських військових. Серед них був 34-річний командир одного з підрозділів Сил оборони.

Після допиту обвинувачений, за наказом свого командира, вивів полоненого до лісосмуги та розстріляв пострілом з автомата в потилицю. Другий український захисник також загинув.

3 листопада 2025 року російського штурмовика взяли в полон українські захисники. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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