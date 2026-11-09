Російського окупанта судитимуть за розстріл полоненого українського командира
До суду скерували обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця з позивним «Тай», якого обвинувачують у воєнному злочині, що призвів до загибелі людини.
За даними слідства, 10 жовтня 2025 року під час спроби захопити село Шахове на Донеччині окупанти взяли в полон двох українських військових. Серед них був 34-річний командир одного з підрозділів Сил оборони.
Після допиту обвинувачений, за наказом свого командира, вивів полоненого до лісосмуги та розстріляв пострілом з автомата в потилицю. Другий український захисник також загинув.
3 листопада 2025 року російського штурмовика взяли в полон українські захисники. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Служба безпеки України та Луганська обласна прокуратура зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру керівнику окупаційної установи виконання покарань у тимчасово захопленому Луганську.
Нагадаємо, Служба безпеки в Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.
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