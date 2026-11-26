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Чернігівський районний суд 20 листопада 2026 року в порядку спеціального судового провадження заочно призначив довічне позбавлення волі російському військовослужбовцю Шахіну Рафіку Огли Шаріфзаді за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчиненим групою осіб, повідомила «Книга катів українського народу».

За даними слідства, 6 березня 2022 року під час окупації села Слобода на Чернігівщині командир самохідно-артилерійського взводу 120-ї артилерійської бригади збройних сил РФ разом з іншими окупантами прицільно розстріляв з автоматів цивільний автомобіль Volkswagen Golf з написом «Діти» на лобовому склі, випустивши щонайменше 15 куль вже після того, як машина зупинилася на їхню вимогу.

У салоні перебували четверо місцевих жителів: 53-річний водій Григорій Терещенко, його син Павло, донька Поліна та племінниця Наталія, які намагалися евакуюватися. Внаслідок обстрілу Павло Терещенко загинув на місці, його батько дістав численні вогнепальні поранення грудної клітки, спини та ноги, а дівчата фізично не постраждали; за свідченнями потерпілих, Шаріфзада також погрожував добити пораненого водія та розстріляти пасажирок, після чого військові РФ вивезли вцілілих до Білорусі, а тіло загиблого вдалося поховати лише після визволення села наприкінці березня 2022 року. У серпні 2023 року засуджений отримав від російської влади орден «За мужність».

Джерело: «Книга катів українського народу».

Суд в Україні ухвалив найсуворіший вирок — довічне позбавлення волі російському військовослужбовцю, який у березні 2022 року відкрив вогонь по цивільному автомобілю на Харківщині. Внаслідок атаки загинули батько та його 9-річна донька, ще двоє членів родини отримали тяжкі поранення.

Раніше Херсонський міський суд засудив до 10 років позбавлення волі капітана російської поліції Олександра Медельського за катування цивільних громадян під час тимчасової окупації міста.

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