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У документах USAID зафіксовано 355 місцевих партнерів однієї з головних програм агентства в Україні. Водночас їхні повні списки не оприлюднені.

Також у доступних матеріалах відсутній перелік 49 грантів медіапрограми за 2022 рік.

Згідно з довідкою Управління USAID з перехідних ініціатив станом на грудень 2021 року, програма охоплювала 680 проєктів, 355 місцевих партнерів та 722 650 учасників.

На основі документів автор дослідження зібрав перелік 19 українських медіа та громадських організацій, співпрацю яких із USAID підтверджує агентство. Серед них — StopFake, VoxUkraine, Euromaidan Press, Texty, Bihus.info, «Суспільне», «Громадське», Львівський медіфорум та «Накипіло».

Також у матеріалах згадуються державні структури, які співпрацювали з USAID. Зокрема, Міністерство закордонних справ, з яким агентство запускало Кримську платформу, Офіс президента, Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я.

Загальний обсяг фінансування згаданих програм, за даними автора, становить близько 193,5 млн доларів за період 2014–2026 років.

Джерело: Денис Єлисевич.

У США адміністрація президента Дональда Трампа відновила вебсторінку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка була недоступною протягом 18 місяців, і опублікувала на ній документи, службові записки та внутрішнє листування.

Американський актор і режисер Шон Пенн різко висловився про політику адміністрації Дональда Трампа, зокрема про рішення призупинити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Частина коштів фонду USAID нібито потрапляла до терористичних організацій, зокрема ІДІЛ, «Боко Харам», «Аль-Каїди» та інших — так стверджує сенатор США Скотт Перрі. Він заявив, що сотні мільйонів доларів через проєкти допомоги в дійсності фінансували екстремістів.

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