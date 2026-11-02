Розслідування вибухів у селі Мила потребує сотень експертиз — прокуратура

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Розслідування вибухів у селі Мила на Київщині триває та є складним.

За словами виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського, двох місяців недостатньо для завершення такого провадження.

До розслідування залучені СБУ, ДБР та Офіс генерального прокурора. Слідчим належить провести сотні експертиз, встановити розмір збитків, кількість потерпілих, а також з’ясувати, хто відповідав за зберігання та інші обставини трагедії.

Ковальський наголосив, що однією з причин трагедії є дії Росії, водночас там, де встановлено службову недбалість, уже є підозри. Він не виключив, що після завершення експертиз будуть ухвалені додаткові процесуальні рішення.

У селі Мила на Київщині продовжують розбирати завали після російського удару. За останніми даними, загинули 38 людей, ще 20 постраждали. Четверо людей досі вважаються зниклими безвісти.

31 серпня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман публічно посперечався з керівником фонду «Повернись живим» Тарасом Чмутом після російського удару по підприємству в селі Мила на Київщині. Штілерман назвав Чмута «негідником і брехуном» на тлі трагедії, що сталася після влучання та подальшої детонації боєприпасів.

Рятувальники ДСНС оприлюднили ексклюзивні кадри з бодікамер, зняті в перші хвилини після масованого російського удару по селу Мила на Київщині 28 серпня.

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