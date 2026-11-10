Розтрати в медуніверситеті Богомольця: ректора Юрія Кучина відсторонили від посади

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Ректора Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Юрія Кучина тимчасово відсторонили від роботи. Його підозрюють у службовій недбалості, яка, за версією слідства, завдала збитків на понад 2,2 млн гривень.

Наказ про відсторонення видали на підставі відповідного рішення суду.

Наприкінці жовтня 2026 року правоохоронці повідомили про підозру ректору Юрію Кучину та проректору з економічних питань Володимиру Титикалу.

За матеріалами слідства, йдеться про можливі зловживання під час оновлення фасаду університету у 2020 році. Один із керівників закладу, за версією правоохоронців, сприяв завищенню обсягів і вартості виконаних робіт.

Зокрема, 13,7 млн гривень перерахували на рахунок підконтрольного фізичної особи-підприємця, а згодом ці кошти вивели в готівку.

За інформацією джерел «Української правди», у цих діях підозрюють Володимира Титикала. Натомість Юрію Кучину інкримінують завдання збитків на понад 2,2 млн гривень через завищення вартості повторно виконаних робіт.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади строком до трьох років і конфіскація майна.

Наразі Юрія Кучина тимчасово відсторонили від виконання обов’язків ректора на підставі судового рішення. Водночас обставини справи та причетність кожного з фігурантів мають бути встановлені в межах кримінального провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За даними слідства, збитки державі перевищили 15 млн грн.

У Києві викрили можливі порушення під час ремонту фасаду та покрівлі навчального корпусу Національного медичного університету імені Богомольця. За даними слідства, загальна сума збитків становить майже 16 млн грн.

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