Рух транспорту через пункт пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй тимчасово обмежать

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Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасові обмеження руху транспорту на українсько-румунському кордоні. 12 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 буде обмежено в'їзд транспортних засобів до Румунії через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй».

Обмеження пов'язані з проведенням робіт на румунському боці, а саме із заміною модульних кабін для здійснення прикордонного контролю. Водіям радять обирати альтернативні маршрути та користуватися найближчим пунктом пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй», а пішоходам — враховувати можливе сповільнення контрольних процедур.

Джерело: Державна прикордонна служба України.

На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

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