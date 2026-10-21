Руслан Кравченко задекларував 1,3 млн зарплати, його дружина — вчетверо більше

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Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

У декларації Руслан Кравченко вказав свою нову дружину Олександру Кравченко, яка раніше мала прізвища Паровишник і Шовкопляс. Їй 35 років. Вона зареєстрована як фізична особа — підприємець і спеціалізується на діяльності у сфері права.

Згідно з декларацією, із травня 2026 року Олександра Кравченко орендує будинок у селі Козин поблизу Києва загальною площею 292,6 кв. м. Вартість нерухомості становить 22,8 млн грн. Також вона орендує земельну ділянку площею 0,1 га біля будинку.

Сам Руслан Кравченко вказав у декларації власну квартиру в Києві площею 53,2 кв. м.

Дружина колишнього генпрокурора користується преміальним кросовером Land Rover Range Rover Evoque 2020 року випуску. Крім того, у декларації зазначено, що вона користується газовою електростанцією, яка належить приватному сільськогосподарському підприємству «Агрофірма «Світанок».

За неповний 2026 рік Руслан Кравченко задекларував лише 1,36 млн грн заробітної плати.

Доходи його дружини були значно більшими. Зокрема, Олександра Кравченко отримала:

3,22 млн грн — від підприємницької діяльності;

2,14 млн грн — від відчуження нерухомого майна;

116,7 тис. грн — заробітної плати в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Крім того, Олександра Кравченко задекларувала зарплату від приватного сільськогосподарського підприємства «Агрофірма «Світанок», однак суму цього доходу не вказала.

За даними декларації, із 23 вересня 2026 року агрофірма перебуває у стані припинення. Її кінцевим бенефіціарним власником є Андрій Засуха — син Тетяни Засухи, народної депутатки кількох скликань.

У декларації також зазначено грошові заощадження подружжя.

Руслан Кравченко зберігає:

120 тис. грн на банківських рахунках;

35 тис. доларів готівкою.

Олександра Кравченко задекларувала:

307,5 тис. грн на банківських рахунках;

5,2 тис. євро банківських заощаджень;

29 тис. доларів готівкою.

Таким чином, згідно з оприлюдненими відомостями, основна частина задекларованих доходів подружжя за неповний 2026 рік припадає на Олександру Кравченко, яка отримала кошти від підприємницької діяльності та продажу нерухомості.

Про це повідомляється у реєстрі декларацій.

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