Під час операції проти Кримського мосту 17 листопада Україна застосувала крилаті ракети Ruta Block 1, які виробляє нідерландська компанія Destinus. За словами її керівника, із дев’яти запущених ракет сім досягли мосту. Розповідаємо, що відомо про цю розробку, яку дальність і швидкість вона має та чим відрізняється від інших ракет сімейства Ruta.

Україна використала ракети Ruta Block 1 під час масштабної операції проти Кримського мосту. Про це 19 листопада повідомило французьке видання Le Parisien із посиланням на президента нідерландської оборонної компанії Destinus Олександра Данилюка. За його словами, українські військові запустили дев’ять ракет Ruta Block 1. Сім із них досягли цілі. «Україна запустила дев’ять ракет Ruta Block 1, і сім із них влучили в міст. Для таких масштабних операцій використовують те, що вже довело свою ефективність», — сказав Данилюк.

Він також пояснив, що для подібних завдань важливо мати достатню кількість готових до застосування ракет. Тобто йдеться не лише про характеристики окремої розробки, а й про можливість використовувати її під час масштабних ударів.

Що відомо про Ruta Block 1

Ruta Block 1 — крилата ракета, яку розробила нідерландська компанія Destinus. Її призначення — ураження важливих військових об’єктів на значній відстані. У компанії позиціонують цю систему як засіб високоточного удару, який можна застосовувати серіями. За даними Destinus, ракета має дальність польоту понад 300 кілометрів і може нести до 150 кілограмів корисного навантаження. Максимальна швидкість, про яку повідомляє Le Parisien, — до 800 кілометрів на годину.

Окрема особливість Ruta Block 1 — здатність летіти на малій висоті. Такий профіль польоту допомагає ракеті використовувати особливості рельєфу та ускладнює її виявлення. У компанії також заявляють, що система навігації розрахована на роботу в умовах радіоелектронної боротьби, коли супутникові сигнали можуть бути нестабільними або недоступними. У Destinus пояснюють, що Ruta Block 1 створювали для точних ударів по важливих цілях у тактичній глибині. Ракета має підтримувати масовані залпові пуски — тобто одночасне або послідовне застосування великої кількості боєприпасів.

Чим відрізняються інші ракети сімейства Ruta

Ruta Block 1 — не єдина розробка цього сімейства. Destinus також представила моделі Block 2 та Block 3. Вони мають більшу дальність і потужніше оснащення. Зокрема, у Block 2 компанія заявляє дальність понад 700 кілометрів і корисне навантаження до 250 кілограмів. Для цієї моделі також передбачена система розпізнавання цілей за допомогою штучного інтелекту. Вона має допомагати під час наведення на визначений оператором об’єкт.

У матеріалі Le Parisien зазначається, що дальність старших моделей сімейства може сягати 1500 кілометрів. Водночас характеристики різних версій не варто змішувати: показники Block 1, Block 2 та Block 3 відрізняються. Головна перевага першої моделі, за описом виробника, — можливість застосовувати її великими групами. Її вартість оптимізували саме для масованих залпових пусків. Наступні версії розраховані на інші завдання: вони мають більшу дальність і потужніше оснащення, але не орієнтовані на таке саме масове використання.

Чому застосування Ruta важливе

Окреме значення цієї історії в тому, що під час української операції використали озброєння європейського виробництва. Destinus не просто постачає техніку, а, за словами керівника компанії, отримала підтвердження її застосування безпосередньо під час бойової операції. Le Parisien звертає увагу, що для західного виробника така безпосередня участь у масштабному ударі є нетиповою. Видання також називає пошкодження Кримського мосту серйозним ударом для Володимира Путіна — не лише з військового, а й із символічного погляду.

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Яку зброю Україна використала під час операції

Про застосування різних видів українського озброєння під час операції 17 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Спочатку українські військові поступово знищували російські системи протиповітряної оборони, радари та засоби радіоелектронної боротьби. Це мало відкрити шлях до головної цілі.

На завершальному етапі застосували одразу кілька видів озброєння. Зеленський повідомив, що безпілотники «Паляниця» уразили автомобільну частину мосту. Залізничну частину атакували ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго». У переліку засобів, які брали участь в операції, президент також назвав «Довбуш», «Вендету», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, Ан-197 та FP-1.

За даними української сторони, внаслідок ударів було зруйновано одну з конструкцій мосту, а частина автомобільного полотна обвалилася у воду. Таким чином, операція продемонструвала застосування одразу кількох українських розробок — від безпілотників до крилатих ракет. Застосування Ruta Block 1 стало одним із прикладів того, як європейські оборонні розробки вже використовують у російсько-українській війні. Водночас оприлюднені характеристики ракети та дані про кількість пусків ґрунтуються на повідомленнях виробника й публікації Le Parisien.

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