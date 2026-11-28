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Шведська оборонна компанія Saab отримала замовлення від України на постачання радіолокаційних станцій Giraffe 1X загальною вартістю 450 млн євро.

Про контракт компанія повідомила 28 листопада.

Постачання обладнання заплановане на 2027 рік.

Giraffe 1X — мобільна трикоординатна радіолокаційна система, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей. Радар здатний виявляти літаки, ракети та безпілотники.

Джерело: Saab.

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