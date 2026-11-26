Мер Львова Андрій Садовий заявив, що на території спорткомплексу «Локомотив» не дозволять зводити житлові будинки. Про це він повідомив 26 листопада, звернувшись до потенційних покупців об’єкта. За словами міського голови, щодо продажу комплексу вже зареєстрували кримінальне провадження.

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до забудовників, які можуть розглядати можливість придбати спорткомплекс «Локомотив» і використати його територію під житлову забудову. Він наголосив, що місто не дозволить зводити там житлові будинки. Натомість майбутній власник має бути готовим вкладати кошти в ремонт і подальше утримання спортивного об’єкта. «По-перше, щодо продажу «Локомотива» вже зареєстровано кримінальне провадження. По-друге, якщо ви все ж купите «Локомотив», будьте готові вкладати гроші в ремонт і утримання спорткомплексу. Місто не дозволить збудувати там житло», — заявив Садовий.

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Отже, потенційним покупцям дали зрозуміти, що придбання комплексу не означатиме можливості змінити його призначення та забудувати територію житловими будинками. Міський голова наполягає, що об’єкт має залишитися спортивним і потребуватиме інвестицій у відновлення та утримання.

У «Локомотиві» тренуються близько 300 дітей

Нині у спорткомплексі «Локомотив» займаються близько 300 дітей. За словами Садового, важливо зберегти для них місце, де вони можуть регулярно тренуватися. Також комплекс має залишитися доступним для ветеранів. Мер Львова підкреслив, що територія повинна й надалі виконувати спортивну функцію, а не перетворитися на черговий житловий майданчик. «Тут має залишитися спортивний комплекс для дітей і ветеранів», — наголосив Андрій Садовий.

Таким чином, міська влада виступає проти житлової забудови на території «Локомотива» та очікує, що майбутній власник вкладатиме кошти саме в розвиток спортивного комплексу. Водночас обставини його продажу, за словами мера, вже стали предметом кримінального провадження. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Львівська міська рада погодила прийняття у комунальну власність спортивного комплексу «Локомотив», розташованого на вулиці Федьковича, 30. Місто готове виплатити «Укрзалізниці» компенсацію за майно відповідно до його оціночної вартості, яка перевищує 36,5 млн грн.

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