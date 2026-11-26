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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про тривале затягування Львівською обласною військовою адміністрацією погодження важливих для міста документів. За його словами, документи щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища очікують на погодження вже 251 день, а стосовно будівництва крематорію на Голосківському кладовищі — 240 днів.

Садовий наголосив, що через такі затримки Львів ризикує втратити міжнародне фінансування та довіру партнерів.

Садовий наголосив, що міська влада написала «десятки листів» і зверталася до керівництва держави, але «результат – нульовий». Іронічно разом із депутатами міської ради він звернувся до Книги рекордів України, щоб «зафіксувати рекорд із затягування погодження документів»,

«Бо, здається, більше звертатися вже немає до кого. Це не приватні проєкти. Це об’єкти, які будує громада Львова. Зокрема, до рекультивації полігону залучені кошти міжнародних партнерів. І поки чиновники місяцями не ухвалюють рішень, ми ризикуємо втратити фінансування та довіру тих, хто допомагає Україні», – зазначив Андрій Садовий.

Річ у тім, що міська влада неодноразово зверталася до обласної адміністрації та керівництва держави, однак це не допомогло пришвидшити розгляд документів. Зокрема, такі звернення відбулися 17 вересня та 29 жовтня. У четвер, 26 листопада, міський голова повідомив про нове звернення депутатів до президента України, прем’єр-міністра, Верховної Ради та правоохоронних органів. У ньому місто просить відреагувати на затримку погодження документів.

«Якщо хтось думає, що може безкінечно блокувати важливі для міста проєкти, то дуже помиляється. А рекорд таки варто зафіксувати», – додав Андрій Садовий.

Зазначимо, проєкт будівництва крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі стартував у січні 2025 року, а будівельні роботи розпочалися в серпні–вересні минулого року. Загальна вартість робіт з будівництва крематорію – 170 млн грн. У вересні 2026 року планувався тестовий запуск крематорію.

Роботи з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища розпочалися у 2020 році та тривають у два етапи. Весною 2026 року було виконано близько 90% робіт, зокрема, на території сформували систему захисту полігону та облаштували дренажні шари. Наступним етапом має стати розвиток повноцінного рекреаційного простору.



Про це він повідомив у четвер, 26 листопада.

Які зарплати у чиновників Львівської ОВА.

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