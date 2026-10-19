Сайт Держфінмоніторингу перестав працювати, користувачі втратили доступ до сервісів

0:00 / 0:00

19 жовтня офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України перестав працювати. Через це користувачі втратили доступ до електронних сервісів відомства, яке очолює Філіп Пронін. Зокрема, суб’єкти первинного фінансового моніторингу не можуть увійти до своїх електронних кабінетів, через які передають дані про підозрілі фінансові операції.

Збій стався через десять днів після появи попереджень про можливе припинення роботи системи через проблеми із забезпеченням резервного живлення.

У разі тривалого збою це може ускладнити передавання інформації, отримання запитів від відомства та перевірку даних про осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або міжнародними санкціями.

Під час спроби відкрити сайт користувачі бачать повідомлення про тимчасову недоступність сервера. Разом із сайтом не працюють і розміщені на ньому електронні сервіси, зокрема система обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Причина нинішнього збою офіційно не встановлена. Однак ситуація виникла на тлі попередніх заяв про недостатні запаси пального для генераторів і ризик припинення роботи інформаційної системи.

Які функції опинилися під загрозою

Недоступність електронних сервісів Держфінмоніторингу створює проблеми для установ і фахівців, які зобов’язані повідомляти про фінансові операції відповідно до законодавства. Зокрема, користувачі не можуть повноцінно:

подавати повідомлення про порогові та підозрілі фінансові операції;

передавати інформацію про замороження активів, відмову від ділових відносин та розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників;

отримувати запити, рішення та іншу кореспонденцію від Держфінмоніторингу;

відстежувати статус переданих повідомлень і працювати з електронними архівами;

перевіряти актуальні переліки осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Про недоступність сервісів повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, на проблему масово скаржаться користувачі, які мають повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі операції.

Кібератака підвищила температуру холодильників у супермаркетах Франції — Politico Europe.

Кібератака зупинила будівництво тунелю між Данією та Німеччиною — RMF24.

G7 проведе навчання з протидії кібератакам із використанням ШІ — Channel NewsAsia.

Читай нас у