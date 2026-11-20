Спеціалізована антикорупційна прокуратура готується повідомити про підозру Єгору Буркіну, відомому за прізвиськом «Мексиканець». За даними правоохоронців, він очолює російський наркосиндикат «Хімпром». Наразі слідчі з’ясовують, куди надіслати документи, оскільки Буркін не проживає в Україні та позбавлений українського громадянства.

Про підготовку підозри 20 листопада повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Він спілкувався з журналістами разом із директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом.

За словами Клименка, антикорупційні органи вже звернулися із запитами до Міністерства закордонних справ та інших відомств. Вони намагаються встановити, куди можна надіслати текст підозри Буркіну. «Ми готуємось вручити цю підозру. Зараз ми подали запити до МЗС і інших відомств, щоби встановити, куди надіслати текст підозри», — сказав керівник САП. Він пояснив, що Буркін не проживає в Україні, а його остання відома адреса проживання відсутня. Крім того, чоловік позбавлений українського громадянства.

У САП хочуть правильно оформити всі документи та дотриматися процедури вручення підозри. Це потрібно, щоб захист не міг оскаржити її через порушення порядку повідомлення.

Що відомо про справу «Хімпрому»

Ім’я Єгора Буркіна фігурує у справі російського наркосиндикату «Хімпром». В Україні також розслідують діяльність мережі шахрайських кол-центрів, які, за даними слідства, були пов’язані з цим угрупованням. 4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття схеми, за якою високопосадовці правоохоронних органів могли отримувати неправомірну вигоду за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

За версією слідства, до цієї діяльності були залучені чинні високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції, Офісу генерального прокурора, а також представники кримінального середовища. Після початку розслідування в правоохоронних органах відбулися кадрові зміни. У Національній поліції відсторонили від виконання обов’язків на час службового розслідування поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні дії. Голова СБУ Олександр Поклад також звільнив двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування.

Кого вже взяли під варту у справі «Карфаген»

5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову. Його відправили під варту, але передбачили можливість вийти під заставу в 15 млн грн. Ще одного фігуранта справи — Віталія Рибалка — суд також узяв під варту. У його випадку заставу не визначали.

Під вартою опинився і колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. Суд визначив для нього заставу в розмірі 65 млн грн. 13 листопада за Дуку внесли гроші, після чого він вийшов із СІЗО. Пізніше, на другому етапі операції, правоохоронці повідомили про підозри ще п’ятьом учасникам нової злочинної організації. За даними слідства, до неї могли входити щонайменше 12 осіб.

Як розгорталася операція «Карфаген»

Розслідування щодо можливої корупційної схеми НАБУ і САП проводять у межах операції «Карфаген». Про викриття злочинної організації антикорупційні органи заявили ще 4 вересня. За версією слідства, угруповання систематично отримувало хабарі від шахрайських кол-центрів, а отримані гроші відмивало. За безперешкодну роботу таких центрів, які ошукували українців та іноземців, організатори могли платити посадовцям правоохоронних органів.

Тоді про підозру повідомили, зокрема, заступнику керівника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Слідство вважає, що він створив злочинне угруповання в середині 2025 року та залучив до нього чинних прокурорів і наближених до них осіб. За даними НАБУ, учасники групи вимагали гроші за те, щоб не перешкоджати роботі тіньових кол-центрів. Ці центри, як стверджують правоохоронці, масово ошукували людей в Україні та за кордоном.

Після затримання працівників Офісу генпрокурора Руслан Кравченко подав у відставку. 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення з посади генерального прокурора. Тепер слідство готується вручити підозру ймовірному керівнику «Хімпрому» Єгору Буркіну. Водночас у САП наголошують, що спершу мають встановити належний спосіб передання документів, аби процедура відповідала вимогам закону.

Українські правоохоронці спільно з колегами з Чехії, Латвії та Литви завершили міжнародну спецоперацію «Connect», спрямовану на ліквідацію транснаціональної мережі шахрайських колцентрів. У межах розслідування 16 особам повідомили про підозру, а 39 осіб екстрадували за запитами іноземних правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Серед головних тем розмови — розслідування справ, пов’язаних із діяльністю угруповання «Хімпром». Глава держави заявив, що ця історія має завершитися справедливим покаранням усіх причетних до злочинної діяльності.

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що викритий у 2018 році наркосиндикат «Хімпром» був повністю зупинений за його каденції, а його керівництво перебувало під вартою, проте після зміни очільника ГПУ фігурантів випустили на волю.

Ватажок російського наркосиндикату «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через його оточення. Таким чином учасники угруповання хотіли не допустити ініціювання заборони хімічних формул, які використовували для виготовлення наркотичних речовин.

Учасники наркоугруповання «Хімпром» планували заробляти в Києві до пів мільйона доларів на тиждень. Для цього вони хотіли скористатися прогалинами в законодавстві, які дозволяли змінювати хімічну формулу синтетичного канабіноїду та продавати його під виглядом сувенірної продукції. Про це заявив секретар РНБО Ігор Клименко, який також розповів про погрози на свою адресу та тиск на керівництво правоохоронних органів.

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