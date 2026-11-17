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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду, який 16 листопада задовольнив клопотання захисту та закрив кримінальне провадження стосовно колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат» і його пособника. Про це повідомили у пресслужбі САП.

Підставою для закриття справи суд визначив закінчення строків досудового розслідування після повідомлення особам про підозру, що передбачено так званими «правками Лозового» (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України). Оскільки наразі оголошено лише резолютивну частину ухвали, мотиви судового рішення ще невідомі, проте прокурор не погоджується з такою позицією та готує апеляційну скаргу.

У межах цього провадження САП та НАБУ обвинувачували експосадовців в одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на елементи дизайну українських документів (стилізований тризуб і мапу України), легалізації коштів, а також заволодінні понад 20 мільйонами євро державного підприємства шляхом завищення вартості постачання голограм у 4–6 разів.

У прокуратурі нагадали, що в межах розслідування завдяки роботі міжнародної слідчої групи за участю України, Франції та Естонії державі вже вдалося повернути 4,5 мільйона євро. З цієї суми 1,15 мільйона євро було конфісковано з арештованих закордонних рахунків обвинувачених, а майже 3,4 мільйона євро перерахувала французька компанія «Surys» у межах процесуальної угоди з Національною фінансовою прокуратурою Франції.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше ще один обвинувачений у справі НАБУ і САП про корупцію на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна» визнав свою провину та погодився компенсувати завдані збитки.

В результаті успішної роботи спільної міжнародної слідчої групи України, Франції та Естонії з-за кордону повернуто 450 тисяч євро в межах справи про корупцію на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна». Один із посібників у цій корупційній схемі повністю визнав свою вину та погодився на відшкодування завданих збитків.

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