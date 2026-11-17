САП оскаржить закриття справи екскерівництва ДП Поліграфкомбінат за правками Лозового
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду, який 16 листопада задовольнив клопотання захисту та закрив кримінальне провадження стосовно колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат» і його пособника. Про це повідомили у пресслужбі САП.
Підставою для закриття справи суд визначив закінчення строків досудового розслідування після повідомлення особам про підозру, що передбачено так званими «правками Лозового» (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України). Оскільки наразі оголошено лише резолютивну частину ухвали, мотиви судового рішення ще невідомі, проте прокурор не погоджується з такою позицією та готує апеляційну скаргу.
У межах цього провадження САП та НАБУ обвинувачували експосадовців в одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на елементи дизайну українських документів (стилізований тризуб і мапу України), легалізації коштів, а також заволодінні понад 20 мільйонами євро державного підприємства шляхом завищення вартості постачання голограм у 4–6 разів.
У прокуратурі нагадали, що в межах розслідування завдяки роботі міжнародної слідчої групи за участю України, Франції та Естонії державі вже вдалося повернути 4,5 мільйона євро. З цієї суми 1,15 мільйона євро було конфісковано з арештованих закордонних рахунків обвинувачених, а майже 3,4 мільйона євро перерахувала французька компанія «Surys» у межах процесуальної угоди з Національною фінансовою прокуратурою Франції.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Раніше ще один обвинувачений у справі НАБУ і САП про корупцію на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна» визнав свою провину та погодився компенсувати завдані збитки.
В результаті успішної роботи спільної міжнародної слідчої групи України, Франції та Естонії з-за кордону повернуто 450 тисяч євро в межах справи про корупцію на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна». Один із посібників у цій корупційній схемі повністю визнав свою вину та погодився на відшкодування завданих збитків.