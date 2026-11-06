САП просить арештувати генерала СБУ Дуку із заставою у 100 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти під варту генерала СБУ Сергія Дуку, якого затримали в межах операції «Карфаген». Як альтернативу арешту прокурори пропонують заставу у 100 млн грн.

САП просить обрати Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 100 млн грн. «Тримання під вартою з альтернативною заставою у 100 млн грн», — заявив прокурор САП Сергій Карась.

За його словами, Дуку затримали близько 13:00 4 листопада. Тому, відповідно до встановлених законом строків, суд має час до 13:00 суботи, щоб визначити запобіжний захід. Сергій Дука — генерал СБУ та перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Він фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідують НАБУ і САП у межах операції «Карфаген».

Що відомо про справу «Карфаген»

Розслідування стосується діяльності ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному підкупі високопосадовців правоохоронних органів. За версією НАБУ та САП, за хабарі посадовці мали забезпечувати прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. На початку листопада НАБУ повідомило про перешкоджання слідчим діям з боку високопосадовця СБУ. За даними Бюро, він погрожував детективам застосуванням зброї та намагався завадити проведенню обшуку.

Згодом НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили представники СБУ, Національної поліції та прокуратури. Правоохоронці стверджують, що учасники схеми регулярно передавали хабарі посадовцям в обмін на безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних підприємств.

У межах розслідування антикорупційні органи затримали Сергія Дуку. Пізніше НАБУ і САП повідомили про п’ять підозр високопосадовцям СБУ та Нацполіції у справі про прикриття незаконного бізнесу. Після розголосу справи керівник СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців Служби, які фігурують у розслідуванні. Також він звернувся до фігуранта справи з псевдонімом «Мексиканець» із пропозицією повернутися в Україну та здатися правоохоронцям.

Наразі суд має розглянути клопотання САП і визначити, який запобіжний захід застосувати до Сергія Дуки. Запитувані прокуратурою арешт і застава у 100 млн грн є позицією обвинувачення. Остаточне рішення ухвалює суд. Про це повідомив прокурор САП Сергій Микола Карась.

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, відомий у справі під прізвиськом «Акім», заявив, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягують судовий процес.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що посади, звання та повноваження не повинні захищати від відповідальності за скоєні злочини.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що в матеріалах справи «Карфаген» не встановлено фактів передачі хабарів міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов виступив із заявою після оприлюднення аудіозаписів, на яких фігуранти обговорювали можливі домовленості з керівництвом Нацполіції. Посадовець наголосив, що згадування прізвища в розмовах підозрюваних не є доказом причетності до злочинної діяльності.

Читай нас у