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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопоче про взяття під варту генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який фігурує у справі «Карфаген». Також сторона обвинувачення просить збільшити розмір застави для нього до 100 млн грн.

Пряма мова судді: "Прокурор в апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якого задовольнити клопотання детектива у повному обсязі і застосувати до підозрюваного тримання під вартою строком на 60 днів і визначенням застави у розмірі 100 мільйонів гривень".

Прокурор вважає, що Дука зберігає службові зв'язки, що дозволяє йому залучати кошти та впливати на інших осіб. У цьому питанні він зокрема посилався на те, що попередню заставу у 65 мільйонів гривень за підозрюваного внесли 1466 платників, а також на обставини збору коштів серед працівників СБУ та зустрічі Дуки вже після звільнення.

Крім того, сторона обвинувачення вважає, що є ризик знищення доказів у справі.

Суд також почав слухати позицію адвокатів Дуки, а далі оголосив перерву до 12:00 8 грудня.

Джерело: суддя в засіданні Апеляційної палати ВАКС 26 листопада.

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