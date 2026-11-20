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Фахівці Державної спеціальної служби транспорту очистили від вибухонебезпечних предметів понад 230 тисяч гектарів української землі.

Це майже втричі перевищує площу Києва.

За цей час сапери знешкодили понад 260 тисяч вибухонебезпечних предметів, а також розмінували автошляхи та сільськогосподарські угіддя.

Лише у жовтні вдалося очистити понад 1800 гектарів. Роботи з гуманітарного розмінування тривають щодня.

Джерело: Міністерство оборони України.

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