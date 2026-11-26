Колишня народна депутатка, майор ЗСУ Надія Савченко знову прокоментувала конфлікт із народною депутаткою Мар’яною Безуглою, який розгорівся через події біля Очеретиного. В інтерв’ю «Радіо Свобода», оприлюдненому 26 листопада 2026 року, вона пояснила, чому не стала публічно сперечатися з парламентаркою, та розповіла про своє звернення до СБУ з проханням перевірити її діяльність.

Надія Савченко заявила, що знала про звинувачення Мар’яни Безуглої, але не бачила сенсу відповідати на них. За словами військової, вона читала дописи та коментарі щодо цієї ситуації, однак вирішила не вступати в публічну суперечку. «Я чула цей момент. Навіть читала коментарі, як їй пояснили, як це буває і що їй треба стати грамотнішою у військовій сфері», — розповіла Савченко.

Вона пояснила, що не вважає Безуглу фахівчинею у військовій справі. На думку Савченко, перебування в зоні АТО як представниці медичної сфери не означає, що людина має достатній військовий досвід. «Медик і військовий — це різні речі. Вона не воює, і навіть якщо вона є депутаткою та представляє комітет з питань національної безпеки та оборони, це не показує, що вона в цьому розбирається. Тому я не стала гратися і якось відповідати», — сказала майор ЗСУ. Водночас Савченко нагадала, що зверталася до Служби безпеки України з проханням перевірити діяльність самої Безуглої.

Через що посварилися Савченко та Безугла

Публічний конфлікт між жінками загострився у листопаді 2024 року. Тоді Мар’яна Безугла заявила, що Надія Савченко нібито самовільно наказала українському підрозділу відступити біля Очеретиного на Донеччині. За твердженням депутатки, це могло спричинити прорив російських військ і подальший розвиток їхнього наступу в напрямку Покровська.

Безугла також закликала СБУ перевірити діяльність Савченко у Збройних силах України. Зокрема, вона звертала увагу на рацію, якою, за її словами, користувалася військова, і стверджувала, що росіяни можуть її прослуховувати. Савченко відповіла на ці заяви 13 листопада 2024 року. Вона звернулася до СБУ та Державного бюро розслідувань із проханням перевірити діяльність Безуглої. Серед іншого, військова порушила питання можливого розголошення державної таємниці та шкоди обороноздатності України.

Таким чином, після взаємних звинувачень обидві сторони зверталися до українських спецслужб із проханням перевірити одна одну. У новому інтерв’ю Савченко повернулася до цієї історії та пояснила, чому не стала продовжувати конфлікт у публічному просторі. Про це відомо із інтерв’ю Савченко «Радіо Свобода».

Колишня народна депутатка та майор ЗСУ Надія Савченко заявила, що ніколи не мріяла про чоловіка, дітей чи традиційну родину. За її словами, вона не відчуває потреби будувати життя за таким сценарієм.

Мар’яна Безугла звинуватила фотографа видання «Телеграф» Яна Доброносова в публікації 23 листопада згенерованого штучним інтелектом фото Майдану Незалежності після можливої атаки БПЛА.

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