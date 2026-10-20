СБУ оголосила підозру довіреній особі Путіна у Мелітополі Артему Шарлаю

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Служба безпеки України задокументувала злочини Артема Шарлая — керівника так званого «відділу по роботі з релігійними організаціями» окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Запорізької області. За даними слідства, він причетний до організації репресій проти місцевих релігійних громад, які виступають проти кремлівського режиму або відмовляються приєднуватися до єпархій Російської православної церкви.

За матеріалами справи, у 2024 році Артем Шарлай став так званою довіреною особою Володимира Путіна в тимчасово окупованому Мелітополі під час президентських виборів у Росії.

Як з’ясували правоохоронці, фігурант також брав участь в організації переслідувань місцевих релігійних громад, які чинять спротив російській окупації або не погоджуються переходити під контроль РПЦ.

За даними слідства, Шарлай отримав від місцевого гауляйтера повноваження складати для ФСБ списки парафіян із проукраїнськими поглядами. Надалі російські силовики використовували ці відомості для проведення рейдів проти відповідних священнослужителів та їхніх прихожан.

Під час таких облав російські окупанти, за даними СБУ, викрадали людей просто посеред вулиці або з їхніх власних осель. Потім затриманих ув’язнювали до окупаційних тюрем.

«У застінках їх піддають жорстоким тортурам: від регулярного побиття до удушення, вдягаючи пакети на голови потерпілим. Таким чином ворог намагається схилити представників релігійних громад до підтримки рашизму», — пояснили в СБУ.

Слідство встановило, що Артем Шарлай ще у 2014 році підтримав підконтрольні Росії терористичні угруповання на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він приєднався до окупаційної адміністрації в Мелітополі.

Наразі слідчі Служби безпеки України заочно повідомили Шарлаю про підозру за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

У СБУ повідомили, що тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.

Висунута підозра є процесуальним статусом і сама по собі не означає доведення вини: остаточне рішення у справі має ухвалити суд.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Нагадаємо, за даними слідства, у липні 2026 року жінка шукала заробіток через Telegram і потрапила в поле зору російських спецслужб. Після вербування вона, за версією правоохоронців, фотографувала військові та інфраструктурні об’єкти на замовлення російського куратора. Їй повідомили про підозру в державній зраді.

У Дніпрі 17-річна дівчина передавала РФ координат військових об’єктів.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі російських спецслужб організувати теракт в Одеській області. У Білгород-Дністровському районі затримали російського агента, який планував підірвати адміністративну будівлю державної установи в Ізмаїлі.

Раніше на Київщині СБУ запобігла замовному вбивству відомого громадського діяча, яке, за даними слідства, організувала російська спецслужба. Під час підготовки до злочину затримали 19-річного жителя Миколаєва.

У Кропивницькому Служба безпеки України затримала місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ракетно-дронових атак по паливно-енергетичній і логістичній інфраструктурі. Під час затримання у чоловіка вилучили два мисливські ножі, які він, за даними слідства, носив із собою для можливого опору правоохоронцям.

Раніше СБУ викрила та затримала російського агента в Харкові, який допомагав ворогу наводити удари по об’єктах Сил оборони. Затриманому закидали коригування російських атак на військові об’єкти міста.

Нагадаємо, на Київщині через атаку РФ спалахнули пожежі на підприємствах.

Також Росія масовано атакувала Київ, вбивши та поранивши цивільних.

Пізніше рятувальники показали наслідки ударів по Києву.

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