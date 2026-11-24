СБУ передала до суду справу російського Доктора Зло
Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського фельдшера Іллі Сорокіна, відомого серед українських військовополонених під прізвиськом «Доктор Зло», за масові катування бранців у виправній колонії №10 республіки Мордовія рф.
За даними слідства, упродовж понад трьох років — із лютого 2023 до квітня 2026 року — фігурант під виглядом медичних оглядів катував поранених українських захисників електрошокером до непритомності або тимчасового паралічу та бив їх гумовими кийками, після чого залишав у холодних камерах без надання необхідної допомоги.
Дії росіянина, який наразі перебуває на території країни-агресора, кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими), що є грубим порушенням вимог Женевської конвенції. Слідство здійснювали співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з Департаментом карного розшуку Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, а правоохоронці продовжують комплексні заходи для притягнення обвинуваченого до відповідальності.
Джерело: повідомлення пресслужби Служби безпеки України.
Європейський Союз ввів санкції проти лікаря виправної колонії №10 у Мордовії Іллі Сорокіна, відомого під прізвиськом «Доктор Зло». Його звинувачують у катуванні та приниженні українських військовополонених, а також у свідомій відмові надавати їм медичну допомогу, що призвело до смерті кількох утримуваних.
росія вчиняє в Україні систематичні воєнні злочини, масштаби яких співставні з подіями Другої світової війни, що виключає її повернення до міжнародної спільноти без притягнення винних до відповідальності.