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Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського фельдшера Іллі Сорокіна, відомого серед українських військовополонених під прізвиськом «Доктор Зло», за масові катування бранців у виправній колонії №10 республіки Мордовія рф.

За даними слідства, упродовж понад трьох років — із лютого 2023 до квітня 2026 року — фігурант під виглядом медичних оглядів катував поранених українських захисників електрошокером до непритомності або тимчасового паралічу та бив їх гумовими кийками, після чого залишав у холодних камерах без надання необхідної допомоги.

Дії росіянина, який наразі перебуває на території країни-агресора, кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими), що є грубим порушенням вимог Женевської конвенції. Слідство здійснювали співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з Департаментом карного розшуку Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, а правоохоронці продовжують комплексні заходи для притягнення обвинуваченого до відповідальності.

Джерело: повідомлення пресслужби Служби безпеки України.

Європейський Союз ввів санкції проти лікаря виправної колонії №10 у Мордовії Іллі Сорокіна, відомого під прізвиськом «Доктор Зло». Його звинувачують у катуванні та приниженні українських військовополонених, а також у свідомій відмові надавати їм медичну допомогу, що призвело до смерті кількох утримуваних.

росія вчиняє в Україні систематичні воєнні злочини, масштаби яких співставні з подіями Другої світової війни, що виключає її повернення до міжнародної спільноти без притягнення винних до відповідальності.

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