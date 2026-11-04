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СБУ підтвердила обшуки НАБУ та САП у своїх співробітників

UA NEWS 04 Листопада 2026 12:43
СБУ підтвердила обшуки НАБУ та САП у своїх співробітників
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Служба безпеки України підтвердила, що вранці 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП проводять обшуки у її співробітників. Слідчі дії відбуваються в межах кількох кримінальних проваджень на підставі судових ухвал.

 

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві заявили, що виступають за об’єктивне та неупереджене розслідування і сприяють проведенню процесуальних дій.

Раніше стало відомо про обшуки у високопосадовців СБУ, зокрема Сергія Дуки, Антона Кравчука та Олександра Ковальчука. 

Також НАБУ заявляло про перешкоджання роботі детективів під час слідчих дій і погрози застосуванням вогнепальної зброї з боку представника СБУ.

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