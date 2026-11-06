СБУ повідомила підозру очільнику окупаційного СІЗО в Луганську за катування громадян
Служба безпеки України та Луганська обласна прокуратура зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру керівнику окупаційної установи виконання покарань у тимчасово захопленому Луганську.
За даними слідства, колишній посадовець місцевої колонії, який у 2014 році перейшов на бік окупантів і згодом очолив об'єкт, відомий як «СІЗО № 1», організував масові катування затриманих учасників руху опору та цивільних мешканців.
Ув'язнених утримували в переповнених неопалюваних камерах без їжі, води та медичної допомоги, піддавали тортурам струмом і систематичним побиттям, що призводило до переломів кінцівок та важких захворювань. Фігуранту інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності.
Джерело: Служба безпеки України.
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