СБУ повідомила підозру очільнику окупаційного СІЗО в Луганську за катування громадян

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Служба безпеки України та Луганська обласна прокуратура зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру керівнику окупаційної установи виконання покарань у тимчасово захопленому Луганську.

За даними слідства, колишній посадовець місцевої колонії, який у 2014 році перейшов на бік окупантів і згодом очолив об'єкт, відомий як «СІЗО № 1», організував масові катування затриманих учасників руху опору та цивільних мешканців.

Ув'язнених утримували в переповнених неопалюваних камерах без їжі, води та медичної допомоги, піддавали тортурам струмом і систематичним побиттям, що призводило до переломів кінцівок та важких захворювань. Фігуранту інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Джерело: Служба безпеки України.

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