СБУ та понад 300 компаній об’єднали зусилля для захисту військових розробок

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Служба безпеки України та представники понад 300 виробників озброєння домовилися посилити взаємодію для протидії ворожим спецслужбам. Співпрацю налагодять у межах програми «Форпост», яка передбачає захист підприємств ОПК від агентурного проникнення, інсайдерських і кіберзагроз.

Програма «Форпост» охоплює три ключові напрями захисту. Насамперед йдеться про протидію умисному інсайдерству, тобто виявленню осіб, яких російські спецслужби намагаються завербувати або вже використовують у своїх інтересах.

Ініціатива також спрямована на запобігання ненавмисному витоку даних, коли працівник несвідомо стає джерелом інформації для ворога. Зокрема, розголошує чутливі відомості в інтерв’ю, галузевих заходах чи соцмережах.

Окремий напрям взаємодії стосується посилення кібербезпеки оборонних підприємств. Він передбачає проведення превентивних заходів для захисту інформаційних систем, попередження про актуальні кіберзагрози, а також допомогу фахівців СБУ у відновленні роботи після ворожих атак та розслідуванні подібних інцидентів.

Служба безпеки надаватиме підприємствам безпекові рекомендації та чіткі алгоритми дій на випадок виявлення загроз. У відповідних інструкціях враховано передовий досвід СБУ із протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужбам рф.

Представники оборонних підприємств підтримали ініціативу Служби та висловили готовність приєднатися до програми. Створення прямого каналу зв’язку з профільними підрозділами СБУ дасть змогу виробникам оперативно отримувати фахову допомогу в разі виявлення безпекових загроз.

Джерело: СБУ

В лавах ЗСУ викрили російського агента, який змінив 77 номерів телефонів.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила у жовтні 2024 року у Харкові.

Нагадаємо, що у Вінницькій області викрили та затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки росії по енергетичних об’єктах. Жінка збирала інформацію про генераційні об’єкти та передавала координати ворогу.

Раніше СБУ та Нацполіція зірвали чергову спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію у Києві. Цього разу у центрі столиці затримали агента ФСБ, який готував підпал будівлі Інституту національної пам’яті України.

Російський агент, який діяв на Кіровоградщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник на замовлення рф намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони Збройних Сил України.

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