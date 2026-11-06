СБУ викрила агента РФ, який підірвав автомобіль посадовця міськради Дніпра

0:00 / 0:00

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який понад півтора року переховувався від правосуддя після теракту в Дніпрі, що призвів до загибелі людини. Затриманому оголосили про підозру в терористичному акті.

За даними слідства, йдеться про місцевого ухилянта, якого завербували російські спецслужби.

У квітні 2025 року він за завданням РФ підірвав автомобіль керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. Унаслідок вибуху саморобного пристрою посадовець дістав тяжкі травми та згодом помер у лікарні.

Після виконання завдання російських кураторів агент переховувався в обласному центрі. Контррозвідники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Розслідування встановило, що чоловіка завербували через знайомого, який проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згодом фігурант отримав від російських спецслужб завдання ліквідувати українського посадовця, який мешкав у сусідньому будинку.

Для підготовки злочину зловмисник організував приховане відеоспостереження з балкона своєї квартири. За допомогою відеореєстратора він стежив за автомобілем майбутньої жертви та намагався встановити приблизний час її виходу з дому.

Пізніше агент отримав із Росії координати схрону, звідки забрав саморобний вибуховий пристрій.

Напередодні теракту фігурант підготував вибухівку на основі пластиду та оснастив її датчиком руху. Після цього пристрій закріпили під водійським сидінням автомобіля.

Під час обшуків у затриманого вилучили відеореєстратор і два смартфони, які він почергово використовував для зв’язку з представником російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з ДБР викрила завербованого ФСБ військовослужбовця, який передавав Росії координати українських військових об’єктів на південному фронті. Для приховування зв’язку з російською спецслужбою агент змінив 77 телефонних номерів і використовував 18 смартфонів.

Читай нас у