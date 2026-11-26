СБУ викрила на Донеччині військового, якого росіяни завербували через ШІ
Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився мобілізований житель Львова, який допомагав ворогу коригувати вогонь по позиціях українських захисників.
За даними слідства, російські спецслужби завербували військового, застосувавши так звану «медову пастку». Для цього вони за допомогою штучного інтелекту створили кілька зображень вигаданих дівчат, а потім зареєстрували під їхніми образами фальшиві акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соціальних мереж.
У такий спосіб рашисти вийшли на мобілізованого, коли він шукав близьких стосунків на профільних інтернет-ресурсах.
Після налагодження близького контакту із «дівчатами», військовий почав передавати ворогу локації українських військ в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою.
Встановлено, що одна з його «контактів» представилася медикинею Національної гвардії України та обіцяла побачення, якщо він надасть координати своєї бригади ЗСУ на Слов’янському напрямку.
Окрім пунктів базування особового складу, зловмисник фіксував на телефонну камеру розташування складів з боєприпасами та зосередження військової техніки бойового з’єднання української армії.
Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта і затримали його за місцем проходження служби.
Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони, що перебували у радіусі розвідактивності російського інформатора.
Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи в інтересах країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта за статтею – державна зрада.
Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Про це повідомляє СБУ.
Нагадаємо. що Росія завербувала через інтернет для скоєння злочинів понад 360 українських підлітків, — Олена Зеленська
Російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців для здійснення диверсій на території європейських країн. Для пошуку виконавців вони використовують соціальні мережі, месенджери та оголошення про роботу.