Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився мобілізований житель Львова, який допомагав ворогу коригувати вогонь по позиціях українських захисників.

За даними слідства, російські спецслужби завербували військового, застосувавши так звану «медову пастку». Для цього вони за допомогою штучного інтелекту створили кілька зображень вигаданих дівчат, а потім зареєстрували під їхніми образами фальшиві акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соціальних мереж.