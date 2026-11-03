СБУ встановила близько ста учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці

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Служба безпеки України встановила близько 100 осіб, які брали участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомив заступник очільника СБУ Рудницький. Наразі правоохоронці проводять обшуки, вирішують питання щодо затримання фігурантів та повідомлення їм про підозри.

Поліція вже затримала жінку, яка представлялася медикинею, та водія карети швидкої допомоги. Очільник МВС Вигівський уточнює, що двоє чоловіків у будівлі перебували в статусі СЗЧ, а решта мали розпочати підготовку 9 листопада. Сам будинок Нацгвардія орендувала на законних підставах.

Джерело: Суспільне.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці.

У корпусі Азов прокоментували сутичку біля пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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