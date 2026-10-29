СБУ затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який готував координати для ударів РФ

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Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.

За даними слідства, місцевий житель збирав інформацію про потенційні цілі, позначав їх на електронних картах і зберігав дані у смартфоні.

До співпраці з ФСБ його нібито залучили через Telegram-канали з пропозиціями легкого заробітку.

Чоловіка затримали під час дорозвідки поблизу стратегічного об’єкта. Йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Служба безпеки України

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