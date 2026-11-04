СБУ затримала трьох організаторів провокацій біля пункту Нацгвардії на Київщині

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Служба безпеки України викрила трьох осіб, причетних до організації заворушень у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. За версією слідства, вони планували вивезти військовослужбовця Нацгвардії під виглядом надання медичної допомоги.

Однією з фігуранток є мешканка Київщини, яка за грошову винагороду мала організувати вивезення нацгвардійця. Для цього вона видавала себе за медикиню, залучила знайомого, який мав зіграти роль фельдшера, та використала приватний автомобіль.

За даними СБУ, напередодні інциденту чоловік проводив розвідку поблизу місця дислокації підрозділу. А 2 листопада псевдомедикиня поширювала в соцмережах маніпулятивну інформацію, щоб спровокувати суспільний резонанс і заворушення.

Також затримали ще одну активну учасницю сутичок, яка закликала блокувати та пошкодити автобус Нацгвардії.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за статтями про перешкоджання діяльності військових формувань і незаконне поширення інформації про розміщення українських військових. СБУ просить суд взяти їх під варту.

За інкримінованими статтями їм загрожує до восьми років ув’язнення. Розслідування триває.

Джерело: СБУ

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