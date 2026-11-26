Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала на Вінниччині 23-річного безробітного жителя Могилева-Подільського з багатим кримінальним минулим, якого підозрюють у вчиненому 22 листопада у Харкові замовному вбивстві майора Збройних сил України.

За даними слідства, злочин скоєно на замовлення російських спецслужб, які завербували підозрюваного восени 2026 року через Telegram-канали та обіцяли йому $15 тис. винагороди, але грошей він не отримав.

Загиблий офіцер ЗСУ перебував у Харкові у службовому відрядженні та помер від вогнепальних поранень на території житлової забудови. Затриманому, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини та незадовго до вербування звільнився з місць позбавлення волі, повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку у Харкові. Нею виявилася місцева ІТ-фахівчиня, яка на замовлення фсб отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для вчинення терактів.

У Києві правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку за підозрою в умисному вбивстві 32-річного іноземця, який раніше проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України. За даними слідства, дівчина діяла на замовлення російських спецслужб і під час зустрічі підлила чоловікові отруту в алкоголь.

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