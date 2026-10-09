SEO-конференція Collaborator — масштабна галузева SEO-конференція про просування в пошукових системах
30 жовтня 2026 року відбудеться SEO-конференція Collaborator — масштабна галузева SEO-конференція про просування в пошукових системах
Топові спікери у прямому етері поділяться власним досвідом та корисними лайфхаками просування проєктів на український та міжнародні ринки, автоматизації процесів лінкбілдінгу, а також секретами технічного SEO та фішками сучасної пошукової оптимізації в епоху ШІ
Лайнап спікерів осінньої SEO-конференції Collaborator:
09:10 - 09:50
Контентна стратегія для SEO та GEO: від оптимізації сайту до зростання авторитетності домена
Максим Федорук, Head of SEO Фокстрот
10:00 - 10:40
Від SEO до Organic Visibility: як просувати SaaS у Google та LLM у 2026
Ксенія Демченко, Founder в Brand SEO Team & Brand SEO Hub
10:50 - 11:30
Посилання та цитування для SEO та GEO. Будуємо long-term стратегію
Ігор Рудник, Co-founder та CEO Collaborator
11:40 - 12:20
Кейс: як команда AI-агентів зробила SEO-аудит на 78 тікетів
Антон Крохмаль, Director of Organic Growth Restream
12:20 - 13:00
Перерва на каву
13:00 - 13:40
SEO очима інвестора: у що я вклався б, а у що ні
Дмитро Бондар, Co-founder та CEO Boosta
13:50 - 14:30
RAG + SEO = або чому SEO-шникам час закохатися в бази даних
Олександра Хілова, AI SEO Transformation Lead
14:35 - 15:15
Автоматизація SEО за допомогою MCP
Володимир Лаврик, SEO-specialist Promodo
15:20 - 16:00
Listicles для SaaS: як отримати згадки та посилити AI visibility
Ольга Михопаркіна, Founder Quoleady
16:00 - 16:20
Інтерактивний квіз та розіграш головного подарунка
16:25 - 17:05
Що AI боти бачать на вашому сайті
Сергій Безбородов, CEO edgecomet
17:10 - 17:50
Ширше за SEO: які навички розвивати, щоб рости в кар’єрі та впливати на бізнес
Валерія Карпова, Product Manager
Участь безкоштовна, потрібна лише реєстрація: за посиланням.
30 жовтня, онлайн, абсолютно безкоштовно