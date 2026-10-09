30 жовтня 2026 року відбудеться SEO-конференція Collaborator — масштабна галузева SEO-конференція про просування в пошукових системах

Топові спікери у прямому етері поділяться власним досвідом та корисними лайфхаками просування проєктів на український та міжнародні ринки, автоматизації процесів лінкбілдінгу, а також секретами технічного SEO та фішками сучасної пошукової оптимізації в епоху ШІ

Лайнап спікерів осінньої SEO-конференції Collaborator:

09:10 - 09:50

Контентна стратегія для SEO та GEO: від оптимізації сайту до зростання авторитетності домена

Максим Федорук, Head of SEO Фокстрот

10:00 - 10:40

Від SEO до Organic Visibility: як просувати SaaS у Google та LLM у 2026

Ксенія Демченко, Founder в Brand SEO Team & Brand SEO Hub

10:50 - 11:30

Посилання та цитування для SEO та GEO. Будуємо long-term стратегію

Ігор Рудник, Co-founder та CEO Collaborator

11:40 - 12:20

Кейс: як команда AI-агентів зробила SEO-аудит на 78 тікетів

Антон Крохмаль, Director of Organic Growth Restream

12:20 - 13:00

Перерва на каву

13:00 - 13:40

SEO очима інвестора: у що я вклався б, а у що ні

Дмитро Бондар, Co-founder та CEO Boosta

13:50 - 14:30

RAG + SEO = або чому SEO-шникам час закохатися в бази даних

Олександра Хілова, AI SEO Transformation Lead

14:35 - 15:15

Автоматизація SEО за допомогою MCP

Володимир Лаврик, SEO-specialist Promodo

15:20 - 16:00

Listicles для SaaS: як отримати згадки та посилити AI visibility

Ольга Михопаркіна, Founder Quoleady

16:00 - 16:20

Інтерактивний квіз та розіграш головного подарунка

16:25 - 17:05

Що AI боти бачать на вашому сайті

Сергій Безбородов, CEO edgecomet

17:10 - 17:50

Ширше за SEO: які навички розвивати, щоб рости в кар’єрі та впливати на бізнес

Валерія Карпова, Product Manager

Участь безкоштовна, потрібна лише реєстрація: за посиланням.

30 жовтня, онлайн, абсолютно безкоштовно

Читай нас у