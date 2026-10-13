Середня пенсія в Україні перевищила 7,2 тисяч: скільки отримують пенсіонери

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Станом на 1 жовтня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становив 7 287,81 грн. За рік цей показник зріс на 851,02 грн. Водночас загальна кількість пенсіонерів скоротилася приблизно на 200 тисяч осіб.

За інформацією Пенсійного фонду, на 1 жовтня 2025 року середня пенсійна виплата становила 6 436,79 грн, тоді як через рік вона досягла 7 287,81 грн.

Отже, за дванадцять місяців середній розмір пенсії збільшився на 851,02 грн.

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні налічувалося 10 мільйонів пенсіонерів. Це приблизно на 200 тисяч менше, ніж роком раніше.

Із загальної кількості пенсіонерів 2,8 млн осіб продовжують працювати. Середній розмір пенсії для цієї категорії становив 8 019,18 грн.

Таким чином, середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів перевищувала загальний середній показник по країні.

Найбільшу частку серед отримувачів пенсій становлять громадяни, яким виплати призначили за віком. За даними Пенсійного фонду, розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат має такий вигляд:

Пенсія за віком — 72,25% усіх пенсіонерів.

Пенсія по інвалідності — 15,12%.

Пенсія у разі втрати годувальника — 7,1%.

Пенсія за вислугу років — 5%.

Соціальні пенсії — 0,49%.

Довічне грошове утримання суддів — 0,04%.

Отже, понад 72% українських пенсіонерів отримують виплати за віком, тоді як інші категорії охоплюють людей, яким пенсії призначили за іншими підставами.

Наведені показники відображають дані Пенсійного фонду України станом на 1 жовтня 2026 року.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України спростив процедуру підтвердження страхового стажу для призначення пенсії. Нові правила мають допомогти людям, які втратили документи через бойові дії або окупацію.

У державному бюджеті України на 2027 рік пропонують суттєво підвищити основні соціальні стандарти. Зокрема, йдеться про збільшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії за віком.

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