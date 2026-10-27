Шабунін попередив про ризики для журналістів через законопроєкт про дані з держреєстрів

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Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №10242, який передбачає до восьми років ув’язнення за використання даних із державних реєстрів під час воєнного стану. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що ці норми можуть створити загрозу для журналістів-розслідувачів, які викривають незаконне збагачення посадовців.

«Замість антикорупційних законів, під які ЄС дає Україні гроші, депутати Зеленського завтра хочуть проголосувати тюрму для журналістів, які пишуть про їхні статки», — зазначає він.

За словами Шабуніна, законопроєкт № 10242 (автор — нардеп із колишньої ОПЗЖ Мамка) передбачає до 8 років ув’язнення за «копіювання» даних із державних реєстрів під час воєнного стану.

«Саме з реєстрів журналісти дізнаються про елітні квартири родичів чиновників, поїздки нардепів у РФ і статки, на які не заробиш депутатською зарплатою. Журналіста можна зробити «співучасником», а його джерело — злочинцем. 8 років — це вже тяжкий злочин, тобто прослуховування і стеження за обома (і журналістом, і джерелом)», — додає Шабунін.

Він нагадує, що Верховна Рада вже двічі провалювала цей законопроєкт.

«І ось його тягнуть втретє. Тим часом антикорупційні закони, від яких залежать гроші ЄС, депутати Зеленського не голосують. Лише за один сесійний тиждень у жовтні Україна не отримала 650 млн євро. На цю суму можна купити сто тисяч перехоплювачів «шахедів». Депутатам Зеленського легше посадити тих, хто викриває їхні статки, ніж проголосувати гроші на виживання України. Хто натисне «за» — опублікуємо поіменно», — резюмує голова ЦПК.

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