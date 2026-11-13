Шабунін розкритикував законопроєкт про повноваження прокуратури

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що один із законопроєктів щодо повноважень прокуратури може створити ризики для журналістів і бізнесу. На його думку, прокурори можуть отримати можливість вимагати документи та пояснення без відкриття кримінального провадження і рішення суду. Водночас в офіційній картці законопроєкту №16026 зазначена інша мета документа — зміни щодо представництва інтересів держави в суді.

Про можливі ризики для медіа та підприємців Шабунін написав у Facebook. Він розкритикував законодавчі зміни, які, за його оцінкою, можуть повернути прокуратурі інструменти так званого загального нагляду. «Нардепи Зеленського хочуть повернути прокуратуру часів Януковича і Пшонки: комітет Ради підтримав відновлення загального нагляду», — заявив голова ЦПК.

За словами Шабуніна, прокурори можуть отримати можливість звертатися до редакцій та компаній із вимогами надати документи й пояснення. Для цього, як стверджує він, не знадобиться відкривати кримінальне провадження або отримувати дозвіл слідчого судді.

Як, за версією Шабуніна, це може вплинути на журналістів

Голова ЦПК навів приклад роботи журналістів-розслідувачів. Якщо редакція опублікує матеріал про статки депутата, прокурора або співробітника СБУ, той може стати приводом для вимоги надати документи, договори чи внутрішнє листування. Підставою для такого втручання, за його словами, може стати використання в журналістському матеріалі інформації з відкритих джерел.

Шабунін також пояснив, як, на його думку, подібні повноваження можуть вплинути на бізнес. Наприклад, прокурор може зацікавитися звичайним договором між компаніями, якщо вирішить, що він нібито загрожує фундаментальним національним інтересам. «Привід знайдеться: скарга конкурента або пост в анонімному Telegram-каналі. Цього досить», — написав він.

За словами Шабуніна, після цього прокурор може вимагати документи та пояснення, а на їхнє надання відводитиметься п'ять днів. Він стверджує, що відмова виконати таку вимогу загрожуватиме відповідальністю, а оскаржити її буде складно, оскільки кримінального провадження ще не буде. Саме такий механізм Шабунін називає поверненням загального нагляду прокуратури. Він нагадав, що Україна відмовилася від цієї функції у 2016 році.

Що відомо про законопроєкт №16026

За офіційною карткою Верховної Ради, законопроєкт №16026 зареєстрували 4 вересня 2026 року. Його назва — «Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” щодо приведення у відповідність з Конституцією України функцій прокуратури в частині здійснення представництва інтересів держави в суді».

12 листопада Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити цей документ за основу та в цілому. Водночас у картці законопроєкту зазначено, що він стосується саме представництва інтересів держави в суді. Окремо комітет розглядав альтернативний законопроєкт №16026-1. Його рекомендували відхилити.

Тому твердження про те, що саме №16026 надає прокурорам право без судового дозволу вимагати документи від медіа та бізнесу, потребує додаткової перевірки за текстом документа. Офіційна назва та опис законопроєкту цього не підтверджують.

Що відбувається з реформою прокуратури

Окремо Шабунін критикував законопроєкт №16144, який стосується змін в органах прокуратури, добору керівників і роботи органів прокурорського самоврядування. 11 листопада Верховна Рада підтримала його в першому читанні. Документ передбачає зміни до правил оцінювання прокурорів, відбору на адміністративні посади та дисциплінарних процедур.

Шабунін вважає, що запропонована модель не забезпечує належного оновлення прокуратури. Зокрема, він критикує те, що кадрові рішення, на його думку, залишатимуться під впливом самої прокурорської системи.

Отже, зауваження голови ЦПК стосуються одразу кількох законодавчих ініціатив щодо прокуратури. Водночас законопроєкти №16026 і №16144 мають різний предмет регулювання, тому їхні положення та можливі наслідки варто розглядати окремо. Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про фіксацію спроб затягнути судовий процес з обрання запобіжних заходів фігурантам справи «Карфаген», аби надати підозрюваним можливість втекти.

Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що Центр протидії корупції (ЦПК), який очолює Віталій Шабунін, від початку повномасштабного вторгнення недоплатив до бюджету 22,6 млн грн податків.

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