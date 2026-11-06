Шабунін розповів, як фігурантам справи Карфаген допомагають уникнути відповідальності

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про фіксацію спроб затягнути судовий процес з обрання запобіжних заходів фігурантам справи «Карфаген», аби надати підозрюваним можливість втекти.

За його словами, під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки спочатку не допускали журналістів, а СБУ надсилала листа з проханням закрити засідання через нібито загрозу теракту. Шабунін підкреслив, що на обрання запобіжного заходу законом відведено 72 години, після чого підозрюваного довелося б звільнити, і тоді вони просто втечуть.

Водночас двох фігурантів вже взято під варту, зокрема заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова із альтернативою застави у 15 млн грн (близько 363 тис. USD), яку, за даними ЗМІ, вже внесли, що, на думку очільника ЦПК, створює високі ризики спроб утечі підозрюваних від правосуддя.

Джерело: 24 Канал.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило фотографії розбитих телефонів, які, ймовірно, знищив під час обшуку фігурант справи «Карфаген», генерал Сергій Дука.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

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