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Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 45-річному одеситу за фактом замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, а також підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів.

За даними слідства, у листопаді 2022 року чоловік дізнався, що власник квартири-студії в елітному житловому комплексі на Французькому бульварі — громадянин Ізраїлю — виїхав за кордон із початком повномасштабного вторгнення, а його житло ринковою вартістю понад 5,4 млн грн стоїть зачиненим.

Для реалізації схеми було виготовлено підроблені паспорт громадянина України та картку платника податків на ім’я власника нерухомості із вклеєною фотокарткою підозрюваного, на підставі яких необізнана у злочинному намірі приватна нотаріус посвідчила довіреність на розпорядження житлом іншій особі. Довести задум до кінця чоловік не встиг через закінчення строку дії документів, а наразі він перебуває під домашнім арештом, незаконне право власності скасовано, квартиру повернуто законному власнику, і правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Джерело: Одеська обласна прокуратура.

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