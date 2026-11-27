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Період розпродажів до «чорної п’ятниці» традиційно супроводжується зростанням активності інтернет-шахраїв. Зловмисники використовують обіцянки великих знижок, щоб виманювати у громадян гроші та платіжні дані.

Аферисти створюють фальшиві сайти інтернет-магазинів, розміщують підроблені оголошення з підозріло низькими цінами та масово розсилають фішингові посилання.

Покупці ризикують втратити не лише гроші за неіснуючий товар, а й доступ до своїх банківських рахунків.

У МВС закликають бути особливо уважними під час онлайн-шопінгу та дотримуватися правил безпеки:

не переходити за сумнівними посиланнями;

ретельно перевіряти адресу сайту перед здійсненням оплати;

не вводити реквізити банківських карток на неперевірених платформах.

Правоохоронці наголошують: підозріло низька ціна та обіцянки надзвичайних знижок можуть бути ознаками шахрайства.

Про це попереджають у Міністерстві внутрішніх справ України.

Раніше у Києві викрили 24-річного мешканця Сумщини, причетного до шахрайської схеми, внаслідок якої два підприємства втратили 6,2 млн грн. Зловмисники розсилали фейкові електронні листи нібито від Державної податкової служби зі шкідливим програмним забезпеченням.

Раніше на Закарпатті двох учасників злочинного угруповання, яке вимагало в підприємців і місцевих жителів мільйони гривень та долари за вигадані борги й можливість вести бізнес, засудили до тривалого ув’язнення. Співорганізатор отримав 8 років і 6 місяців позбавлення волі, а один із виконавців — 7 років і 6 місяців.

Раніше на Івано-Франківщині викрили трьох молодих мешканців Коломийщини, які, за даними слідства, викрали майже 645 тисяч гривень із банківських рахунків 16 українців. Серед підозрюваних — неповнолітній, а серед потерпілих — троє військовослужбовців.

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